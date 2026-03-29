中大社科院與中國外交學院合作 加強外交及國際事務交流研究
撰文：蕭通
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香港中文大學社會科學院與中國外交學院外交學與外事管理系周日（27日）簽署學術交流協議，建立為期5年夥伴關係，共同推進外交與國際事務領域的教學、人才培養與研究合作，促進長期穩定的學術交流與發展。
中國外交學院外交學與外事管理系創立於1957年，是中國內地最早開展外交教育與研究的學術單位，一直在外交與外事人才培養、學術研究及社會服務方面取得顯著成果。
根據協議，雙方將建立合作機制，包括安排教學人員互訪，並為學生提供暑期培訓與交流機會，讓他們深入了解國家政策制定與外交實務，加深對中國在國際事務中角色的認識，並提升其參與外交實務工作能力，為未來在國際舞台上處理相關事務奠定基礎。
中大新成立「外交與國際事務」跨學科課程
此外，雙方將在中大新成立的「外交與國際事務」跨學科課程上展開合作，並藉此平台探索並拓展其他教育與科研領域的合作機遇。該課程由社會科學院與法律學院共同開辦，旨在培養熟悉中西文化、具備在外交、國際組織及相關領域能力的優秀人才。
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