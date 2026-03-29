中大社科院與中國外交學院合作　加強外交及國際事務交流研究

香港中文大學社會科學院與中國外交學院外交學與外事管理系周日（27日）簽署學術交流協議，建立為期5年夥伴關係，共同推進外交與國際事務領域的教學、人才培養與研究合作，促進長期穩定的學術交流與發展。



簽署儀式由中大常務副校長潘偉賢教授（左一）及外交部駐港特派員公署國際組織部盧可副主任（右一）見證。（中大圖片）

中國外交學院外交學與外事管理系創立於1957年，是中國內地最早開展外交教育與研究的學術單位，一直在外交與外事人才培養、學術研究及社會服務方面取得顯著成果。

根據協議，雙方將建立合作機制，包括安排教學人員互訪，並為學生提供暑期培訓與交流機會，讓他們深入了解國家政策制定與外交實務，加深對中國在國際事務中角色的認識，並提升其參與外交實務工作能力，為未來在國際舞台上處理相關事務奠定基礎。

協議由中大社會科學院院長馮應謙教授與中國外交學院外交學與外事管理系系主任熊煒教授簽署。（中大圖片）

中大新成立「外交與國際事務」跨學科課程

此外，雙方將在中大新成立的「外交與國際事務」跨學科課程上展開合作，並藉此平台探索並拓展其他教育與科研領域的合作機遇。該課程由社會科學院與法律學院共同開辦，旨在培養熟悉中西文化、具備在外交、國際組織及相關領域能力的優秀人才。