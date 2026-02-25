中大主辦APAIE年會啟動禮　料吸引逾3,000名國際高等教育界翹楚

港府近年積極推進國際專上教育樞紐建設，打造「留學香港」品牌。由香港中文大學主辦，教育局及教資會支持、聯同其他七所教資會大學協辦的「留學香港周」周一（23日）於香港故宮文化博物館舉行啟動禮，並為一連五日的2026亞太國際教育協會（APAIE）年會暨展覽揭開序幕。是次APAIE年會規模為歷來最大，料吸引近3,000名國際高等教育界人士參與，促進全球教育交流。



大學校長會召集人暨中大校長盧煜明表示，八大院校期待與來自全球參會的校長、機構領袖及院校代表等積極交流。（中文大學提供圖片）

啟動禮雲集近300名本地及國際的教育翹楚，大學校長會召集人暨中大校長盧煜明表示，2026 APAIE年會暨展覽是香港高等教育界的盛事，八大院校期待與來自全球參會的校長、機構領袖及院校代表等積極交流，而香港作為主辦城市，期望為這些國內外賓客帶來充實的會議及觀光體驗，對香港作為一個融會中西文化的國際大都會及領先教育樞紐留下深刻印象。

教育局局長蔡若蓮稱，為進一步向世界推廣香港的高等教育，主辦方將本周定為「留學香港周」，期間將會分享本港的成功故事，並與全球夥伴建立更緊密的聯繫。她又說，海外同學來港留學，不單是選擇一所院校，他們是手握自己的未來、裝備自己，建立有助開展光輝事業的人脈網絡和視野，在香港活出未來、塑造未來。

教育局局長蔡若蓮指，海外同學來港留學，不單是選擇一所院校，而是手握自己的未來、裝備自己。（中文大學提供圖片）

APAIE時隔13年重返香港 主題聚焦促進亞太區協作

是次APAIE年會暨展覽在時隔13年後重返香港，中大獲特區政府、教資會，以及旅遊發展局的支持，並在其他七所教資會資助大學擔任協辦單位下，將於2月23日至27日在香港會議展覽中心主辦以「促進亞太區協作 共創全球教育新里程」（Asia-Pacific Partnerships for the Global Good）為主題的2026 APAIE年會暨展覽，預計吸引逾70個國家和地區的大學領袖、政策制定者、業內人士及全球專家，共同探討高等教育的重要議題及新趨勢。