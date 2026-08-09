今日新聞8分鐘｜143年最熱男子行山中暑亡｜剷石壆紅的飛甩車轆

上水生果舖遭女扯爛保鮮紙偷提子 老闆：一包香印都偷

有上水生果舖老闆向《香港01》提供閉路電視片段報料，指有人疑趁店舖仍未開門營業前，在店門口「順手牽羊」，強行撕開店外木架上包裹生果的保鮮紙，擸走一包香印提子。老闆事後翻查天眼片段大嘆：「一包香印都偷，香港真係好亂！」

143年來最熱一天｜船灣淡水湖郊遊徑男子疑行山中暑亡

今日（9日）下午接近2時，警方接獲途人報案，指一名年約60歲男子，倒臥在船灣淡水湖郊遊徑，昏迷不醒。

消防及救援人員在船灣淡水湖水壩集合上山搜救，政府飛行服務隊奉召到場，惟尋獲事主後，救援人員已證實事主當場不治。警方正調查事件是否涉及天氣過熱中暑，以及了解死者身份及死因。

周六逾21.9萬內地客訪港 旅客逼爆西貢

本港天氣酷熱，天文台錄得今年以來最高的34.7度高溫，仍無阻遊客來港興致。今日周末（８日）下午，旺角和尖沙咀等多處都擠滿旅客人潮，其中被譽為內地遊客必試旅程的「觀光城巴」更特別受歡迎。傍晚6時許所見，尖沙咀彌敦道的巴士站，有數百人在輪候乘搭H2K觀光巴士，準備享受日落之旅，其間有內地客被指插隊並引起混亂，一度要警員到場了解及維持秩序。

白海豚颱風逼近 一家4口走堤壩9歲童被捲走

今年第13號颱風「白海豚」直逼華東沿海，預計最快9日晚在浙江舟山到福建福鼎一帶沿海登陸。受颱風影響，8月7日，浙江溫嶺石塘海邊風大有海浪翻騰，一名9歲男童和家人行走在堤壩時被巨浪襲中並被衝入海中。當地應急救援人員表示，出事的非溫嶺本地人，而是外地遊客。目前搜救仍在進行中。

黃大仙的士剷石壆彈起飛甩車轆 片主：癡X線

網上流傳一段車cam片段，顯示一輛「小露寳」的士沿龍翔道往觀塘方向行駛，駛至黃大仙中心北館外時，懷疑失控自炒，直接剷上路中石壆，左邊車身彈起，登時塵土飛揚。的士隨後重重墮地並駛回馬路，期間車輪飛脫，滾至鄰線，的士最終在港鐵黃大仙站B1出口對開路旁停下。車Cam的片主目擊整個過程，不禁驚呼：「哇X！癡X線！」

深水埗珠仔街4店同臨結業 熟客感慨成回憶

網購盛行加上租金壓力，本港各區不少零售實體店都受影響而結業，其中有「鈕扣花邊珠仔街」之稱的深水埗南昌街、汝州街一帶，有不少歷史悠久的DIY手作材料舖，是不少手作愛好者的聖地，近日亦有至少4間手作材料店集體面臨結業危機，其中3間更已正式宣布本月31日同日告別。

其中一間即將離場材料舖的負責人表明不捨，回望昔日生意好景時，收銀處有多人大排長龍等付款，收銀機持續響個不停，「係咁嘟嘟、嘟嘟……」但如今看着疏落的人流，負責人感嘆風光不再：「近年每間材料店結業後，就會開餐飲店，呢條珠仔街遲早變食街。」

今日（8日）下午，不少老顧客紛紛前往掃貨，有人感到不捨，認為這類店舖「買少見少」、「少咗一個地方行」，亦有人感慨「珠仔街」將成集體回憶，「好似有一個時代過去咗咁。」

甘肅搬瓜少年寫《我的媽媽》 細膩文筆感動全網

近日，一篇作文《我的媽媽》看哭全網。內地旅遊博主「丁一之旅」發影片稱，在甘肅偶遇了一群搬運西瓜的少年，她花300元（人民幣，下同）請其中一位語文最好的少年馬正抽題寫作文。由於文筆細膩，感情真摯，相關影片已獲讚超過270萬，多人在評論區留言「看哭了」「苦難是文學的沃土」。

中大校長盧煜明痛心實習醫生搏流量 醫生本質是關懷與奉獻

大學聯招（JUPAS）日前放榜，不少文憑試狀元與尖子均揀選入讀醫科；另一邊廂，早前有年輕網紅醫生及實習醫生違反專業操守，將違規行為上載社交平台，或洩漏病人私隱，遭醫院管理局解僱，令社會廣泛關注醫科生。

中文大學校長盧煜明接受《香港01》專訪時直言對上述事件感到「十分痛心」，「醫者是默默耕耘的志業，絕不是一個『博流量』的活動」。他指中大一直非常努力，希望醫學院能提供全面、全人的教育，認為科技與醫療技術即使再進步，也不能與人文道德脫節。