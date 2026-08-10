華嫂冰室太子涉申輸入侍應生時給失實資料　遭勞工處禁申外勞一年

撰文：石國威
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勞工處今日（10日）宣布，對華嫂冰室（太子）有限公司實施行政制裁，即時中止其已提交的「補充勞工優化計劃」（優化計劃）輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理上述公司隨後一年在優化計劃下提交的申請。勞工處表示經調查後，確定上述僱主在申請輸入侍應生、初級廚師及洗碗員的本地公開招聘期間，向本處提供失實資料，違反優化計劃的規定，故此被施加行政制裁。

勞工處8月10日宣布，對華嫂冰室（太子）有限公司實施行政制裁，即時中止其已提交的「補充勞工優化計劃」（優化計劃）輸入勞工申請。（Openrice）

涉本地招聘期間提供失實資料　即時中止其已提交的輸入勞工申請

勞工處發言人表示經調查後，確定華嫂冰室（太子）有限公司在申請輸入侍應生、初級廚師及洗碗員的本地公開招聘期間，向該處提供失實資料，違反優化計劃的規定，故此被施加行政制裁。

實施的行政制裁包括即時中止其已提交的「補充勞工優化計劃」輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理上述公司隨後一年在優化計劃下提交的申請。

勞工處8月10日宣布，對華嫂冰室（太子）有限公司實施行政制裁，即時中止其已提交的「補充勞工優化計劃」（優化計劃）輸入勞工申請。（資料圖片）

勞工處發言人強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工，計劃訂明僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

勞工處西九龍就業中心。（資料圖片/梁鵬威攝）
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