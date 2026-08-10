潘冬平醫生一家被指琴聲滋擾　鄰居求准以他法複製聲音作測量被拒

肝癌權威潘冬平醫生及彭詠枝的長女潘浠淳，去年就「藥倍安心（Medisafe）」參賽捲「請槍」爭議，之後亦有潘家的鄰居，投訴他們在貝沙灣的住所發出的琴聲造成滋擾，該鄰居入稟索償（DCCJ 7351/2024）。鄰居的代表律師今（12日）到區域法院，要求援引專家報告，並想用敲擊測試機等工具複製聲音以作測量，庭上透露，潘家不許他人使用其鋼琴，聆案官蔣文晴關注到不同曲目、彈奏力度及彈奏時段，均難以完全複製過往的音量，最後拒絕原告的申請。



原告安寧（On Ning）；5名被告依次為潘冬平、彭詠枝、兩人的兩名女兒、貝沙灣道28號貝沙灣某座某2個單位的佔用人。入稟狀指，原告要求法庭頒令禁止被告繼續製造、導致或允許噪音及音樂等噪音，包括但不限於鋼琴聲音，並就他們違反大廈公契等作為追討訟費等有關賠償。

外科專科醫生潘冬平一家遭鄰居投訴鋼琴聲造户滋擾。（陳芷昕攝）

潘冬平醫生被貝沙灣的鄰居入稟索償。

原告想以敲擊測試機等製作聲響測量分貝

原告申請援引專家報告，內容包括以敲擊測試機(Tapping Machine)等方式，測試噪音分貝。原告質疑，被告晚間彈鋼琴會對他人造成滋擾，建議就合適隔音措施索取專家報告，並認為可由專家使用的標準，以敲擊測試機及喇叭等工具製作聲響，以測量噪音分貝，從而測試隔音等級。

被告方卻反駁指，就如兒歌「Old Mcdonald」及貝多芬曲目的音量，顯然是有所不同。

官透露被告拒讓他人使用其鋼琴

蔣官質疑，原告提出的方法與鋼琴音量有差異。被告亦拒絕讓他人使用其鋼琴，同時亦認為，即使被告直接彈奏，在曲目、彈奏力度及彈奏時段影響下，亦難以完全複製過往的音量。

認為隔音措施等非本案重要議題

蔣官聽畢雙方陳詞後，認為專家報告所關注的事項，即被告方的隔音措施及噪音分貝的量度方式，並非本案的重要議題，故拒絕原告方援引專家報告，亦無作訟費命令。