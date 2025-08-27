潘冬平一家四口包括潘浠淳捲民事訴訟　與同大廈住戶糾紛　內庭訊

肝癌權威潘冬平醫生與其妻彭詠枝，最近因長女潘浠淳曾用以參加比賽的「藥倍安心（Medisafe）」捲入「請槍」爭議。最新，潘氏一家疑亦因兩夫婦在貝沙灣所持的兩個物業，疑與同大廈下層住戶鬧上法庭。案件今(27日)於區域法院作和解會議，由於以非公開的內庭進行，雙方只有律師代表出席，離庭時亦未有透露內容。據悉爭議與合約糾紛有關。



肝癌權威潘冬平醫生潘冬平，去年疑因合約糾紛與家人涉民事訴訟。 (資料圖片)

潘家所涉民事案在區域法院在內庭作非公開的和解會議，只有律師代表，潘家未有出現。(黃浩謙攝)

潘家兩女亦被列為被告

由於相關法律文件暫未能讓公眾借閱，根據司法機構資料顯示，該案原告安寧(On Ning)，被告包括潘家一家四口，除了潘冬平及其妻彭詠枝，兩名女兒潘浠淳及其妹亦涉其中，第五被告則是貝沙灣兩個於18樓A及B室的單位的佔用人。

原為高院案件並疑涉侵權

資料顯示，原告安寧於去年3月6日先是入稟高等法院提出民事訴訟，被告同是潘家一家四口及該兩單位，內容與合約及侵權法(Tort)有關。於案於去年11月21日由高院聆案官轉至區域法院處理。

原告報稱地址在潘家兩物業的下層

資料顯示，原告安寧報稱的地址，是潘氏夫婦於貝沙灣兩物業同一大廈7樓B室單人立。案件轉至區院後，法庭資料顯示案件涉及合約糾紛。

潘氏夫婦各持貝沙灣一物業

土地查冊資料顯示，被列第五被告的兩個貝沙灣的單位，分別是18樓的A及B室，其中A室由彭詠枝於2014年10月27日以2800萬購入，B室則於同日由潘冬平以2400萬購入，他們的兩名女兒並非單位業主。

原告報稱地址亦於同期購入

至於原告報稱的地址，則在同一大廈的7B室，土地查冊資料顯示，該單位由一名叫Nepomuceno, Alfonso Jr. Lizaso及潘佩茵於2014年10月28日，以2097萬購入。

案件編號：HCA 414/2024, DCCJ 7531/2024