潘冬平一家被指製噪音遭入稟　原告申援引專家報告　押後8月處理

肝癌權威醫生潘冬平與其妻彭詠枝，最近捲入長女潘浠淳用以參賽的網頁平台「藥倍安心（Medisafe）」的「請槍」爭議。潘家另涉一宗民事訴訟，其鄰居早前入稟區域法院，要求法庭發出禁制令，並就鋼琴造成的噪音滋擾索償。案件今（12日）於區域法院進行聆訊，原告方申請援引專家報告的許可，指專家報告或與案有關，但確定報告內容未能確認噪音來源。被告方則反對，指既然噪音來源未能確定，即量度到的噪音亦無法確認由被告家中發出。聆案官陳露怡遂把案件押後至8月10日再訊，屆時雙方將就有關事項進一步陳詞。



原告安寧（On Ning）；5名被告依次為潘冬平、彭詠枝、兩人的兩名女兒、貝沙灣道28號貝沙灣某座某2個單位的佔用人。入稟狀指，原告方要求法庭頒令禁止被告繼續製造、導致或允許噪音及音樂等噪音，包括但不限於鋼琴聲音，並就他們違反大廈公契等追討有關賠償。

案件編號：DCCJ 7351/2024