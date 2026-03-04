主教山｜麻雀枱霸官地今屆限　長者照攻四方城　地政將有清理行動

深水埗主教山官地被霸佔，地政總署正逐步清場。山上有一個以鐵枝及帆布搭成的帳幕，內有多張麻雀枱。地政總署2月9日在帳幕貼上告示，飭令不合法佔用情況於今日（4日）停止。



今早九時多，有地政總署人員到場視察，並拍照記錄，但未有其他行動。上午十一時多，帳幕內依舊有老人家在打麻雀。對於場地有機會被清拆，長者們表示「冇辦法」，直言失去聚腳地後會「孤伶伶」。



地政總署表示，今日派員實地視察和記錄情況，下一步會安排清理行動；另於主教山山腰一帶就另外兩個非法構築物，已飭令佔用人於3月19日前停止非法佔用相，倘有關非法構築物於指定限期前沒有被自行移除，地政處將於限期屆滿後進行清理行動。



山上有一個以鐵枝及帆布搭成的帳幕，內有多張「麻雀枱」。（洪戩昊攝）

今早九時多，有地政總署人員到場視察，並拍照記錄，但未有其他行動。上午十一時多，帳幕內依舊有老人家在打麻雀。

現場帳幕內仍有不少雜物。

深水埗主教山官地被霸佔，建了大量康體設施。地政總署正逐步清場，在1月和2月分別到場清走雜物和一個毛澤東雕像。

地政總署2月9日在帳幕貼上告示，飭令不合法佔用情況於今日（3月4日）停止。（洪戩昊攝）

今早9時多，有地政總署人員到場視察，並拍照記錄，但未有其他行動。上午11時多，帳幕內依舊有老人家在打麻雀。他們指地政總署人員到場後僅拍照記錄，沒有通知他們任何關於清拆的事。

長者： 失去聚腳地後會「孤伶伶」

對於場地有機會被清拆，長者們表示「冇辦法」，直言失去聚腳地後會「孤伶伶」。他們在主教山已活動三、四十年，年輕時在這裏行山，年老後體力不繼，則改在山上打麻雀。「你話幾淒涼吖？我哋都係想運動下，唔使個人咁辛苦吖嘛。」

地政總署表示，九龍西區地政處於2月9日在主教山棠蔭街山邊休憩處及山頂一帶，就多個非法構築物根據《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動，飭令佔用人於3月4日前停止非法佔用相關政府土地。地政處今日已派員實地視察和記錄情況，下一步會安排清理行動。

署方表示，地政處亦於主教山山腰一帶就另外兩個非法構築物根據《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動，飭令佔用人於3月19日前停止非法佔用相關政府土地。倘有關非法構築物於指定限期前沒有被自行移除，地政處將於限期屆滿後進行清理行動。