主教山｜霸佔山腰官地清拆限期今屆滿　地政食環派員拆非法構建物

深水埗主教山官地被霸佔，地政總署繼續清拆非法構建物。主教山山上有一個以鐵枝及帆布搭成的帳幕，內有多張麻雀枱。而山腰一帶另外兩個非法構築物，該處今日（19日）已屆清拆限期，由於尚未自行移除，地政處及食環署早上9時許，派員到場圍封僭建物進行清場，竹棚、鐵通棚及帆布等非法構建物被移除，附近雜物和垃圾亦被收走。



地政處及食環署今日派員到場圍封僭建物進行清場，移除竹棚、鐵通棚及帆布等非法構建物。（馬耀文攝）

深水埗主教山官地被霸佔並建設大量康體設施。地政總署正逐步清場，在1月和2月分別到場清走雜物和一個毛澤東雕像。山上另有一個以鐵枝及帆布搭成的帳幕，內有多張「麻雀枱」。地政總署2月9日在帳幕貼上告示，飭令佔用人於3月4日前停止非法佔用相關政府土地。

另外，地政處亦於主教山山腰一帶就另外兩個非法構築物根據《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動，飭令佔用人於3月19日前停止非法佔用相關政府土地。倘有關非法構築物於指定限期前沒有被自行移除，地政處將於限期屆滿後進行清理行動。

地政處及食環署今日派員到場圍封僭建物進行清場，移除竹棚、鐵通棚及帆布等非法構建物。（馬耀文攝）

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