佳衛保安涉交失實面試結果、無理拒聘合格求職者等　禁申外勞兩年

佳衛保安服務有限公司涉違規申請輸入外勞遭行政制裁。勞工處今日（13日）宣布，佳衛保安未獲處方同意下，修改申請職位的招聘條件、無理拒聘合資格求職者及提交失實的面試結果資料等，違反「補充勞工優化計劃」的規定，即時中止其已提交的輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理該公司隨後兩年經優化計劃下提交的申請。



勞工處。（資料圖片）

勞工處指，經調查後，確定佳衛保安服務有限公司經優化計劃申請輸入普通文員及駕駛員期間，違反優化計劃有關本地招聘的規定，包括：

1. 未獲勞工處同意的情況下修改申請職位的招聘條件，導致最少一名申請普通文員職位的合資格求職者不接受聘任，等同無合理理由拒絕聘用該合資格求職者；



2. 無合理理由拒絕聘用一名申請駕駛員職位的合資格求職者；



3. 向處方提交失實的面試結果資料。



勞工處指，由於佳衛保安服務有限公司違反相關規定，對其實施行政制裁，即時其已提交的優化計劃輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理該公司隨後兩年在優化計劃下提交的申請。

勞工處又強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用合適的本地勞工。計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。