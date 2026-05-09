洪水橋/厦村村民指上月底突收通知本月遷出　政府稱2022年已預告

洪水橋╱厦村是北部都會區的核心發展項目，該處居民需分批遷出。一群受影響村民將於明日(10日)召開記者會，指村民在4月底突然收到通知，必須在本月20日遷出，惟有村民才剛剛收到配屋信，認為政府安置安排欠人性化，並提出兩大訴求。不過，政府今晚在社交平台回應指，早於2022年底已預告遷出限期，並酌情延後受影響人士的遷出時間，強調會盡量提供適切協助。



圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

洪水橋 / 厦村新發展區在三個「片區試點」之中面積最小，具體招標詳情會在年底正式招標時公布。

政府近年大力推動發展北都，洪水橋╱厦村作為核心用地，將來會用以提供包括公營房屋、大學城及其他產業用地，該處村民需分批遷出。

村民指政府安置違「以人為本」信念 冀提供3至4個月過渡期

一群洪水橋╱厦村的居民表示，政府現時清拆安置安排非常之不人性化，違背「以人為本」的信念。他們指有大量合資格村民，但仍在處於見房署主任或剛剛收到配屋信的狀態；亦有村民剛剛收到配屋信，但被房署告知由於單位執修未完成，所以看不到單位，更加不知道何時能夠收到鎖匙。在此情況下，該居民仍面臨本月通知要遷出。

村民指出，地政行政失當，要求加快配屋、簽約、執修、出價單，及要求3至4個月合理搬遷執修與過渡期，指居民要先處理安置及裝修，而毛孩無家可歸流離失所，亦都需要時間安置。

洪水橋／厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統（第一階段）將於明年招標，後年批出合約，最遲在2031年完成。

政府回應早於2022年底已發信通知 有關住戶早知需遷出時間

不過，政府今日在社交平台Facebook表示，就第二期發展，地政總署早於2022年底已向受影響住戶發信，通知其預計遷出限期。就當中的亦園村/順風圍一帶，繼上述預告後，署方按工程需要分別於2024年9月及2025年4月分批張貼法定通知，要求受影響住戶於2024年12月及2025年7月分批遷出。因為早於2022年底作出預告，並在近年再有法定通知，有關住戶早已得知需要遷出的時間，以作好準備。

政府續指，在不影響工程進度下，採用「以人為本」的原則，酌情延後受影響人士的遷出時間，並一直與有關人士就可延後的時間溝通，部份被通知最後的延後限期在今個月。就合資格住戶的上樓安排，地政總署及其委聘的社區聯絡服務隊亦一直提供協助，但個別住戶一直未有交齊文件或近期才交齊文件作審批，政府和有關機構已盡快處理有關個案。