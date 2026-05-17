洪水橋產業園｜林健鋒指納審計「綁手綁腳」礙速度　將研企業免稅

立法會日前通過向洪水橋產業園注資100億元，有聲音關注如何監察其公帑運用。候任董事局主席林健鋒指，如果將產業園公司納入審計署審計，會拖慢發展速度，「如果樣樣嘢都綁手綁腳，乜嘢都要根據個程序去做呢，就冇咗個speed（速度），速度好緊要。」但他強調公司會做到「以民為本、應使則使」，每年交成績表給立法會審核。他又指，會跟政府商討，能否為有意進駐的企業免稅，未來有資金需要時不排除會發債融資。



如果樣樣嘢都綁手綁腳，乜嘢都要根據個程序去做呢，就冇咗個speed（速度），速度好緊要。 洪水橋產業園公司候任董事局主席林健鋒

洪水橋產業園公司候任董事局主席林健鋒。（資料圖片／潘耀昇攝）

認為納入審計會拖慢發展速度 承諾「以民為本、應使則使」

洪水橋產業園獲政府注資100億元，行會成員、董事局主席林健鋒在無綫電視節目《講清講楚》中表示，審計署應否審計產業園公司，應交由政府決定，但認為會拖慢發展速度，「如果樣樣嘢都綁手綁腳，乜嘢都要根據個程序去做呢，就冇咗個speed（速度），速度好緊要。」

林健鋒又表示，產業園公司會靈活使用資金，同時亦會審查，做到「以民為本、應使則使」，又提及董事局有5位局長參與，每個項目均會審查，每年交「成績表」給立法會審核。

不排除發債融資

林健鋒又指，會將23公頃的產業園打造成小社區，規劃周邊生活配套，例如成立一站式服務中心，協助企業做商業登記、開銀行戶口，甚至為企業員工的子女安排學校，吸引人才來港落地生根，「希望入到來可以好似返到屋企，麻雀雖小五臟俱全。」

產業園目前獲政府注資100億元，問及資金是否足夠，林表示會「睇餸食飯」，如果企業進駐後，產業園資金不足，會考慮發債融資。

林健鋒指，會將23公頃的產業園打造成小社區，規劃周邊生活配套。（資料圖片／楊凱力攝）

他表示，近日不少本港及國内外企業都反映有興趣進駐，舉例有美國友人看中香港水電穩定和資訊流通的優勢，有意在港建立大數據中心。亦有人來自內地、國外及本港企業聯絡，查詢產業用地可否「先租後買」或簽訂較短租約。

將洽政府免收進駐企業稅項

林健鋒又指，產業園會重點吸引食品、醫療用品、高科技生產及大數據等領域的公司，但歡迎各行各業。他指，會視乎有意進駐的公司對香港的貢獻，為他們「度身訂造」方案，例如「先租後買」、短期租約或直接買地等彈性方案。他亦會向政府商討，能否在特定範疇為企業提供免稅優惠。

現時中東局勢不明朗，全球油價高升，林形容現屆「有為」政府主動提出補助，例如兩個月隧道收費優惠和柴油補貼等，支持業界度過難關。不過他認為政府不應該全面干預，可從租金或收費方面小心處理，「如果樣樣都做曬，庫房就會空虛。」