洪水橋厦村物流圈首幅地　政府招發展意向書　盼兩年後企業進駐

運輸及物流局今（16日）公布洪水橋／厦村新發展區發展現代物流圈規劃研究結果，計劃本年內就物流圈的首幅用地邀請業界提交發展意向書，有關用地最快2027／28年就緒，期望2028年有企業進駐。當局期望吸引「錨點企業」進駐，會為其度身訂做進駐條件，包括要求企業就發展規模等範疇作出承諾，又會加入罰則確保其兌現承諾。另外，當局正研究為企業拆牆鬆綁，容許工業類型大廈使用更高樓底，以便利其使用無人操作等機械。



洪水橋物流圈概念規劃（運輸及物流局提供）

物流圈佔地36公頃 首幅地位於錫降圍

運輸及物流局公布洪水橋／厦村新發展區發展現代物流圈規劃研究結果，涉及36公頃的土地。當局計劃今年內就洪水橋物流圈的首幅、位於錫降圍的用地邀請業界提交發展意向書，有關用地最快2027／28年度就緒，期望2028年有企業進駐。

洪水橋物流圈分為5個區域，分別是佔地5公頃「高價值貨物物流區」、10.2公頃的「電商物流區」、4.5公頃「貨運代理及低空經濟區」、4.2公頃「智慧綠色集體運輸系統車廠區」、7.4公頃的「未來拓展區」。當局提到物流圈發展的三大方向及六項措施。三大方向包括企業為本、締造有利市場環境，及以創新方式驅動行業發展。

盼吸「錨點企業」進駐 料公私營合作形式批地

六大措施包括吸引「錨點企業」進駐，度身訂做進駐條件，為其推出多公私營合作等形式批地；又會要求其對發展規模等範疇作出承諾。當局會制定作業指引，完善對高樓底物流設施的總樓面面積計算方法，推動業界採用較大空間要求的智慧物流設施。

另外，為配合低空經濟發展，當局會預留空間作低空經濟等新質生產力的產業發展，例如配合物流配送及跨境低空無人機物流等與物流相關的低空經濟發展，包括提供相關基礎設施。

發展模式以市場主導 不排除政府注資

當局要求「錨點企業」對發展規模等範疇作出承諾，運輸及物流局發言人表示，為確保企業能兌現承諾，會配合合約條款，並增加罰則，讓整件事有適當的規管。他指，洪水橋物流圈的發展模式以市場主導，但不排除政府注資的可能性。

另外，發言人表示，工業類型建築物的樓底最高約為7米，但部份無人操作機械需10至12米高樓底去運作。當局會與屋宇署商討，為業界拆牆鬆綁，研究容許某些工業類型大廈使用高樓底，指類似做法已在深圳實施。

被問及與內地相比的優勢，以及如何吸引錨點企業選擇來港，發言人表示，香港是一個獨立的關稅區，關稅率在低水平，能吸引企業來港發展。他又指，錨點企業來港不是非此即彼的選擇，即使在其他地方已有據點，也可考慮在港拓展市場。