洪水橋村民稱未安置突被迫遷　發展局：不符事實及240戶不符資格

洪水橋╱厦村是北部都會區的核心發展項目，包括亦園村一班受影響村民周日（10日）舉行記者會稱，八成合資格村民未獲安置，上月底卻突然被要求本月20日遷出。發展局回應稱，早於2022年底作出預告，近年並有法定通知及多渠道溝通；且個別住戶5月份的遷出時間，已是酌情延後的時間，政府剛剛才通知遷出的說法與事實不符。局方又指出，亦園村一帶約有560個受影響住戶（包括分戶），當中約240戶經審核後確認不符合安置或補償資格。



2026年5月10日，洪水橋╱厦村一批受清拆影響的村民舉行記者會，稱未獲妥善安置，突然被地政總署要求搬走，希望獲酌情處理。（洪 水橋╱厦村新發展區關注聯盟提供圖片）

2026年5月10日，洪水橋╱厦村一批受清拆影響的村民舉行記者會，稱未獲妥善安置，突然被地政總署要求搬走，希望獲酌情處理。（洪 水橋╱厦村新發展區關注聯盟提供圖片）

村民促兌現「先安置後清拆」承諾

村民周日指出，雖然收地程序及整體發展時間表需要加快，但房署的配屋及安置程序卻未有如期同步加快。他們強調，房署至今未完成安置程序，卻要村民面對清拆，情況極不合理。

針對政府早前新聞稿指，已預告遷出時間及酌情延後遷出時間。村民回應稱，雖在2022年收到遷出預告，期間亦有村民主動致電地政總署要求盡快核實資格，惟署方回應「唔使咁急，未到你哋」。直至2025年初才委託測量行登記，村民雖早已提交文件，但部份個案拖延近一年仍未獲安置，卻在近期收到通知要求遷出，清拆期限不足一個月。

2026年5月10日，洪水橋╱厦村一批受清拆影響的村民舉行記者會，稱未獲妥善安置，突然被地政總署要求搬走，希望獲酌情處理。（洪 水橋╱厦村新發展區關注聯盟提供圖片）

村民又指出，地政總署以部份住戶文件不齊或近期才補交為由拖延，但村內長者不識字、門口信件易因日曬雨淋破壞或取走，導致接收不到資訊。署方雖聲稱已盡力聯絡，惟至今仍有村民未接獲電話通知。此外，署方要求提供2011年前（近15年）住址證明，村民需四處奔波向入境處、社署、水務署等部門查詢，過程極為繁複。

村民就此提出三大訴求，包括兌現「先安置後清拆」及「無縫銜接」承諾；提供3至4個月合理搬遷及執修過渡期；以書面正式通知最後遷出日期，而非僅以電話告知部份街坊，令長者每日擔驚受怕。

2026年5月10日，洪水橋╱厦村一批受清拆影響的村民舉行記者會，稱未獲妥善安置，突然被地政總署要求搬走，希望獲酌情處理。（洪 水橋╱厦村新發展區關注聯盟提供圖片）

發展局：早於2022年底發信通知遷出限期

發展局周日重申，於2022年底向受影響住戶發信，通知其預計遷出限期。其後，按工程進度，地政總署分別於2024年9月及2025年4月根據《土地（雜項條文）條例》在亦園村／順風圍一帶分批張貼法定通知，要求受影響住戶於2024年12月及2025年7月分批遷出。

此外，地政總署早於2024年初起逐一到訪或致電住戶，進行安置及補償資格審核。署方及社區聯絡服務隊亦於去年中起，在相關土地附近懸掛橫額、派發通知及單張，並於有關新發展區的專題網站、北部都會區的社交媒體發放最新資訊。

2026年5月10日，洪水橋╱厦村一批受清拆影響的村民舉行記者會，稱未獲妥善安置，突然被地政總署要求搬走，希望獲酌情處理。（洪 水橋╱厦村新發展區關注聯盟提供圖片）

近90戶此前獲延至5至7月遷出 其餘已延至今年第三季

發展局強調，即使有關法定通知的限期已屆滿多時，政府在不影響工程進度下，一直採用「以人為本」的原則，酌情延後受影響人士的遷出時間，並與有關人士溝通。近90戶受影響的亦園村住戶的最後遷出限期已延至今年5月至7月，其餘受影響住戶延至今年第三季。

至於合資格住戶的公營房屋編配事宜，地政總署及社區聯絡服務隊一直積極提供協助，跟進個案及文件審批。個別住戶經多次勸喻後於近期才交齊文件，政府及相關機構已盡快處理有關個案。

發展局表要，政府一貫政策是確保不會有人士因收地或清拆行動而無家可歸。除可安排有入住房屋署臨時收容中心，地政總署亦可在住戶書面同意下把個案轉介社署協助。政府的社區聯絡服務隊。亦會協助有需要並合資格者申請過渡性房屋。所有經凍結登記的住戶，不論是否符合安置或補償資格，均可獲發放住戶搬遷津貼。

2026年5月10日，洪水橋╱厦村一批受清拆影響的村民舉行記者會，稱未獲妥善安置，突然被地政總署要求搬走，希望獲酌情處理。（洪 水橋╱厦村新發展區關注聯盟提供圖片）

亦園村一帶約560住戶受影響 當約300戶已上樓或領取補償

地政總署及社區聯絡服務隊會繼續與受影響住戶溝通，盡量提供適切協助。對於有居民表示，其未滿18歲孫女未能跟隨入住公屋，只可以入住兒童之家，又或者改為一同入住供臨時收容中心。當局指該個案不符資格上樓或領取特惠津貼，政府會繼續與她們溝通及提供協助，包括在其同意下把個案轉介社署。

發展局指出，截至今年4月中，亦園村一帶約有560個受影響住戶（包括分戶），當中約300戶已獲安置上樓或已領取特惠補償；約240戶經審核後確認不符合安置或補償資格，主要原因包括在港擁有住宅物業、為現有公屋租戶、居於違規構築物（即非登記寮屋或非持牌構築物），或未達最低居住年期等；餘下約20戶尚待補交文件或完成審核程序。至今560戶當中約200多戶已遷離。