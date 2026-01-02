洪水橋/厦村綠色集運系統首階段工程獲授權　料2031年或之前完成

政府今日（2日）刊憲報公告，洪水橋／厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統（第一階段）的建議道路工程獲授權進行。該建造工程預計於今年內招標，並期望於2031年或之前完成相關工程。



系統將採用環保路面模式，毋須實體軌道和架空電纜。(土拓工程署網頁模擬圖)

政府今日（2日）刊登憲報公告洪水橋／厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統（第一階段）的建議道路工程獲授權進行。該系統（第一階段）道路工程全長約4.5公里，擬設7個車站，連接泥圍和洪水橋／厦村新發展區內已規劃的物流、企業和科技區及住宅區，以及連接興建中的屯馬線洪水橋站、輕鐵泥圍站、規劃中的港深西部鐵路（洪水橋至前海）及區內的運輸交匯樞紐，以配合洪水橋／厦村新發展區的第二期發展。

政府已就系統（第一階段）道路工程方案進行諮詢，並獲得廣泛支持。相關道路建造工程預計於今年內招標，並期望於2031年或之前完成相關道路工程，以期讓系統能夠配合新發展區主要人口入住的時間表投入營運。