甯漢豪：洪水橋產業園公司須每年向立會交代　體現問責性和透明度

政府於去年底宣布成立「洪水橋產業園有限公司」，專責發展位於北部都會區洪水橋的產業園。發展局局長甯漢豪今日（10日）在電台節目中表示，該公司由政府全資擁有，日後每年要提交具體計劃及工作報告，並向立法會交代，以體現公司的透明度和問責性。她續指，計劃於本月啟動招聘公司行政總裁，理想候選人應具備開創業務的經驗，並了解香港及大灣區的需求。



北部都會區是香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

本月啟動招聘行政總裁 須了解香港及大灣區需求

甯漢豪在港台節目《星期六問責》中指出，政府希望在運營中發揮主動角色，由政府委任董事局成員，須由行政長官同意，公司日後每年提交具體計劃及工作報告，並向立法會交代，以體現公司的透明度和問責性。

她續指，計劃於本月啟動招聘行政總裁，形容理想的候選人應具備開創業務的經驗，對全球產業發展潮流及趨勢有觸覺，並了解香港及大灣區的需求。

2025年9月19日，發展局局長甯漢豪出席《施政報告》相關措施記者會。（資料圖片/夏家朗攝）

另外，洪水橋及廈村新發展區的首個片區項目正以「雙信封制」進行公開招標，該片區面積約11公頃，包含三幅住宅用地及三幅企業與科技園用地，預計將提供約15.6萬平方米的住宅樓面及約28萬平方米的產業樓面。甯漢豪表示，另兩幅位於粉嶺北及新田的片區試點將於下半年公布招標詳情，具體條款需根據市場反應調整。

她補充，政府正籌備相關法例細節，期望在今季向立法會和公眾諮詢，並於年中提交法例草案，力求在今年內獲得通過，以促進洪水橋產業園的順利發展。