今日新聞8分鐘｜東莞警開路送母見病危兒｜地盤工人無安全帶工作

大角咀女童從車罅跑出馬路 司機及時煞車

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨晚（13日）流傳一段「車Cam」影片，長約20秒，顯示當晚8時50分左右，一輛私家車沿大角咀洋松街左轉入菩提街，往旺角街坊會方向直駛，當時菩提街近福全街燈號正值綠燈，私家車打算繼續行駛。

駛近燈位時，突然有一名身穿淺色衣服的女童，突然從車罅由左至右跑出馬路，司機及時煞車，女童亦在車頭前停步，人車距離極近，女童邊跳邊走離開現場，未知有否受傷；司機響號示意，卻未見女童家長現身，司機駕車離開現場，片段便結束。

夾斗貨車疑煞車失靈 斜路溜後撞私家車

今日（14日）早上10時50分，跑馬地藍塘道有夾斗貨車溜後，至大坑道時猛撼平治私家車，導致它失控打轉。網上流傳車CAM直擊驚險一刻，幸事件中兩車司機沒有受傷。

北大嶼山公路貨車自炒掃欄 起火傳出爆炸聲住

東涌有車起火。今日凌晨3時17分，黃色暴雨警告信號仍然生效，一輛載有電子產品的16噸貨車沿北大嶼山公路往機場方向行駛，途經屋苑「映灣園」對開時，貨車懷疑失控「自炒」，撞向東涌東交匯處行橋下一帶左邊鐵欄，繼而衝前大約30米始停下，車頭繼而冒煙起火，一度傳出爆炸聲，司機及時下車離開現場，多人見狀報案。消防接報到場，出動兩條喉和兩隊煙帽隊射水，至凌晨4時23分將火撲熄，警方和消防在場調查案件。

運輸署一度宣布，因車輛着火，北大嶼山公路（往機場方向）近東涌東交匯處的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，例如順朗路，市民請預留足夠交通時間。去到同日清晨6時許，運輸署更新指，部份行車線仍然封閉；相關路段至早上10時許全面解封。

直擊錦上路公屋地盤 工人無安全帶天面行走

再有地盤工人於未做好安全措施下高空工作。繼早前《香港01》收到讀者報料，揭發古洞北發展區一個公屋地盤，有工人在沒有戴妥安全帶和無設置獨立救生繩下高空工作後，再有同類狀況。錦上路6號一公屋地盤，亦被指有工人無安全措施下高空工作。記者一連兩日到現場視察，發現有搭棚工人赤膊上身，只戴上安全帽，在沒有佩戴任何安全帶的情況下，在天面工作和隨意走動，狀甚危險。

房屋署回覆《香港01》時確認，有關地盤為元朗錦上路6號第一及第二期公營房屋項目，現正進行上蓋工程。署方接獲查詢後，已即時責成承建商改善高空工作的安全，並進行全面的地盤安全檢查。

東莞警開路送慈母趕高鐵 見兒子最後一面

東莞一名母親接到噩耗，24歲的兒子生命垂危，她必須趕上高鐵返鄉見兒子最後一面。情急之下，她的親屬報警求助。接報後，當地派出所的鐵騎立即響應，迅速與這位母親會合，拉響警笛在車流中開闢出一條通道，開路護送她前往高鐵站。

有人疑穿女警制服跳舞拍抖音片 警方正了解

近日抖音流傳一段影片，一名身穿疑似香港警察制服的女子，套上狗耳濾鏡後跳舞。警方今日（15日）回覆查詢指正了解事件，如發現任何違規行為，定必嚴正處理。

外勞亂象多 中介「陷阱」五花八門 正規來港反變黑工

「補充勞工優化計劃」推出近兩年，批出近11萬外勞來港。計劃規定輸入內地勞工，一定要經國家批准的勞務企業辦理，但過程中往往有俗稱「艇仔」的第三方中介牽線，亦因此衍生出層層亂象。《香港01》調查發現，有經一間珠海中介申請來港的勞工，付了幾萬元，但有人簽了無效的問題合約；有人獲入境處批出簽證後，僱主卻說無請人；有人有簽證卻變成黑工。

無法來港、已回內地的外勞稱，勞務企業已向中介退款，中介一直無歸還，向中介追討近20萬人民幣退款但無果。而涉事的勞務企業指，一直依法合規經營，無回應與中介的關係。

大熊貓加加得得兩歲生日 或最後一次與媽媽同框慶祝

今日（15日）是港產龍鳳胎大熊貓「加加」及「得得」2歲生日，海洋公園為兩姊弟舉辦慶祝活動。適逢全國生態日及童軍總會「生態保育先鋒章」的推出，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席海洋公園的慶祝活動時指，加加得得已經兩歲，未來或要與父母分開居住，故今年可能是兩姊弟與大熊貓媽媽「盈盈」兩代最後一次一同慶祝生日，而他們同框的生活亦即將完結，呼籲市民珍惜，未來多加探望盈盈和加加、得得，讓牠們感受溫暖。

瑪麗醫院新大樓28部𨋢壞24部 建築署追究承建商

瑪麗醫院「臨床大樓」（CB1大樓）去年年底始分階段啟用後，屢次出現升降機故障。建築署周五（14日）在社交媒體撰文披露，新大樓28部升降機中，除4部情況尚可接受而可於稍後時間進行輕微執修，其後24部皆出現較多運作不暢順或穩定性的問題。

署方發現該批升降機的部分裝置功能表現不佳，升降機亦尚有瑕疵，包括升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等，引致升降機起動或停頓時出現不暢順情況，或升降機停頓位置與樓層有偏差和升降機門未能打開等。