今日新聞8分鐘｜小狗衝出馬路　鐵騎士勇救｜女僕Café上班遭非禮

錦上路柏瓏地盤爆欠薪 廿名工人拉橫額追$400萬

今日（17日）上午9時許，大約20名工人到元朗錦上路站私人屋苑柏瓏追薪，工人在門外拉起寫上「有汗出無糧出還我血汗錢」、「無良心老闆唔顧工友生死，無錢食飯交租唯有搵老闆」的紅底黃字橫額，並一度高呼追薪口號，隨後在屋苑外靜坐。工人聲稱，至少30名工人被拖欠2個月人工，總數約400萬元。屋苑保安見狀報案求助，警方派員到場了解，現場氣氛平靜。

61歲男灣仔集成中心梯間遇劫 險失名錶糾纏受傷

今日（17日）早上8時46分，灣仔軒尼詩道集成中心發生搶錶劫案。一名61歲姓梁男子偕59歲妻子，在上址大廈停車場泊車後，雙雙離開停車場並前往梯間位置，突然有一名賊人衝上前，意圖搶去男事主手上一隻勞力士Daytona)名錶，但未能成功。雙方糾纏間男事主跌倒，後腦位置、雙手及口受傷；其同行59歲妻子亦右腳受傷；賊人事敗後逃去蹤沓。

九龍城小狗突衝出馬路 鐵騎士路中救狗

昨（16日）網上流傳一段車cam片段，一名狗主疑放狗間無繫狗繩，其小狗突然衝出馬路，造成多輛車急剎避狗，有鐵騎士見狀落車，冒險在馬路中心捉狗，惟小狗主人在近半分鐘後才施施然到場，身旁另一隻狗亦無繫上狗繩，不少網民炮轟主人行為不負責任。

旺角登打士街女僕Café 14歲女生上班數天疑兩遭非禮

旺角發生未成年少女懷疑被非禮案，警方重案組深入調查後，拘捕一名「女僕Café」負責人。

重慶86歲爺爺捐腎救尿毒症孫仔 直言：他是我孫子怕什麼

重慶86歲爺爺為救患尿毒症的孫子，克服高齡風險毅然挺身捐腎，更坦言孫子是他一手帶大，並不畏懼手術風險。醫療團隊克服高齡器官移植考量，制定手術方案，順利完成手術。

江澤民誕辰百周年大會 習近平：江89年堅決擁護執行黨決策

紀念江澤民誕辰100周年大會於8月17日上午10時在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話，前總理溫家寶丶前國家副主席王岐山等多名退休領導人出席大會，前國家主席胡錦濤則缺席大會。

印度觀眾邊睇蜘蛛俠邊劇透 多人戲院內大打出手

由英國演員湯賀蘭（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）正全球熱映中。據印媒報道，在一場放映過程中，一名男子因邊看電影邊劇透劇情，引起身旁的觀眾嚴重不滿，雙方其後爆發嚴重的肢體衝突，現場一片混亂。這段「拳來拳往」的影片其後在社交平台瘋傳。

天文台料周一起7日有雷暴 中央氣象台：10日內有2氣旋生成

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣】天文台今日（16日）表示，一道廣闊低壓槽會在隨後一兩日影響南海北部至台灣以東海域，受該廣闊低壓槽與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大，九天天氣預報顯示，料周三（19日）至周四（20日）初時高地風力間中達6級。

天文台指低壓槽上可能有低壓區存在，屆時南海北部的海水較暖，天文台日前指假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有可能進一步發展，並可能在南海及東海同時出現兩個低壓區。是否打風還是未知之數，不過天文台預測由周一（17日）稍後起一連七日，本港有雷暴至狂風雷暴，周五及周六（21日及22日）部分地區驟雨較多。

內地中央氣象台今日在中期天氣預報中就指，預測未來十日西北太平洋和南海將有兩個熱帶氣旋生成，由8月16日至25日間，包括香港在內的廣西、廣東、福建沿岸及台灣，累計雨量將有100至250毫米。

金茶王大賽｜咖啡店老闆沖咖啡形式沖奶茶封王

咖啡加奶茶叫「鴛鴦」，以手沖咖啡形式沖奶茶又是甚麼？或者應叫「金茶王鴛鴦」。全國及大灣區金茶王大賽 2026（港式奶茶）香港區決賽今日（17日）舉行，由本身是咖啡店負責人的鍾煜培，今屆以手沖咖啡形式沖奶茶，以些微分數奪冠，他笑言希望將自己擅長的技能放入比賽之中。