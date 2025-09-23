義務補習老師涉非禮男童脫2罪　律政司上訴得直　案需發還重審

社協義務男補習老師涉在功課輔導班中，三度摸或掃一名11歲男童的大腿、大腿內側及下體，被控以3項非禮罪。男老師經審訊後，只被裁定1項非禮罪成。律政司事後就被告所脫的兩項罪名提出上訴，並認為原審官未仔細考慮涉案的監控攝錄影像證供。上訴庭今（23日）下判辭，認為原審官確未作充足考慮，裁定律政司的上訴得直，被告原本脫罪的兩項非禮，需發還重審。



被告亦有就其罪成的非禮罪提上訴，但被駁回，維持原判。



律政司就被告脫罪的兩項罪名上訴得直，被告何永恒需面對重審。(黃浩謙攝)

事主X不作供 原5控罪減至3罪

被告何永恒，42歲，原被控5項非禮罪，指他於2022年8月13日至27日期間，在深水埗香港社區組織協會分會，猥亵侵犯男童X。由於男童X不願意出庭作供，控方申請將其中兩罪存檔法庭，被告僅就3罪受審。

控方指監控錄影拍到疑涉案行為

控方指，原審的暫委法官以鏡頭的距離和角度問題，裁定相關的監控錄影未能證明被告對X進行非禮，是有違常理。律政司續提出，相關的片段顯示，被告曾經摸、掃及或用手指輕抓X的下體、大腿、腰間及臀部等部位，而這些動作必然屬猥褻，認為原審法官沒有仔細分析該些證據。

上訴庭認為確有極有力證據未被識辨

上訴庭回應指，翻播了部份監控錄影，該些片段顯示了被告攬腰、摸大腿和搓揉X褲襠位置等動作。原審法官沒有辨識到某些極為有力的證據，如每當有人開門或看向被告，被告就會立即停手的行為，故接納控方所指，原審法官沒有小心考慮以達成裁決，裁定律政司上訴得直，撤銷兩項無罪裁決，案件須發還在另一區院法官審理。

被告亦就罪成控罪提上訴 但被駁回

被告亦有就他被裁定罪成的一項非禮罪提出上訴，並認為原審法官沒有分析對他有利的重要證據，如案發時有其他人在場，及有監控鏡頭等，認為對其不公。惟上訴庭指，被告的所有動作皆在桌面下進行，他亦和另一桌的導師和學生有距離，認為被告漠視鏡頭的存在毫不為奇，被告的論點起不了作用，駁回其上訴。

案件編號：CAACC96/2024、CACC123/2024