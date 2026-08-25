統計師涉跟蹤並偷拍女生　裁遊蕩罪不成立　官建議就纏擾行為立法

政府統計師涉在銅鑼灣一中學的開放日跟蹤一名16歲女生，被控遊蕩罪(ESCC 5/2026)，他否認指控。女事主審訊時透露，她事發前約兩年，已多次乘港鐵上學遇見被告，被告會向她點頭，甚至曾對話。她當日在學校見到被告感驚慌。案件今(25日)在東區法院裁決，被告被裁定遊蕩罪不成立。



裁判官林子康裁決時指，被告當日在學校跟住並偷拍事主，雖已構成遊蕩，但非令事主當日擔心的原因。她的不安更似來自遭被告跟蹤兩年的經歷，惟法庭若以此作標準，會變得主觀，故裁定被告罪名不成立。



林官認為，遊蕩罪僅能針對個別威脅性行為，不適合處理如本案的長期跟蹤情況，建議法律改革委員會考慮就纏擾（Stalking）行為立法。



被告林永康，59歲，政府統計處統計師，被控一項遊蕩罪，指他於2025年7月5日在銅鑼灣某學校內遊蕩，而其單獨的出現，導致女事主X合理地擔心她自身的安全和利益。

被告林永康被裁定遊蕩罪不成立。(資料圖片)

事主X稱在地鐵遇被告已持續2至3年

被告在2025年7月5日在事主X就讀的學校被捕，但事主X供稱，她早在2022年10月已見過被告，她稱她每天由奧運站乘車回校時，都會見到被告向她點頭，被告並曾問她是否考試。她之後經常在港鐵見到被告，令她感到不安全，她會迴避被告眼神和走開，這情況持續了2至3年。

被告開放日出現校園並曾偷拍X

案發當天是X就讀學校的開放日，X的班主任見有男子在走廊徘徊，問同學有無注意到，X告知老師該男子正是她經常在地鐵遇到的男人，校方最後報警。警方從被告手機檢取45張照片，其中17張是X當日在學校的照片，另有被告在展品前的自拍照。

官指被告行為已構成遊蕩

林官裁決時稱，被告當日偷拍事主，甚至跟住事主的行為相當可疑，認為其行為已構成遊蕩，但是否令旁觀者合理地擔心自身安全，卻有商榷餘地。

若以兩人過往瓜葛衡量會失客觀標準

林官續指，如果X因為其獨特認知，如她過往與被告的相遇，從而令她感到擔心，但他們的這些「瓜葛」，是否應納入定罪的客觀標準。林官舉例指，若有人在快餐店逗留及徘徊半小時，其他食客或會感到奇怪，但不會擔心自身安全或利益，因此這不會構成遊蕩罪。另一個情形，若有人在快餐店見到一名曾向他施以威嚇的人，他因而感到擔心，但若以這份擔心，作為客觀的定罪標準，會有違立法原意。

控方並未起訴地鐵的相遇事件

林官認為，若本案要考慮事前的地鐵相遇事件，應遂項事件起訴，他一再強調被告當日的行為，甚至事後有認「跟住個女仔」，有其令人垢病之處，但法庭同意，若考慮兩人過往地鐵相遇的情況，會令客觀標準蕩然無存。

X的擔心非來自被告當日的行為

林官總結稱，法庭未能接納X的擔心是原自被告當日的行為，她甚至不知被告在課室外徘徊，亦不知被告曾在校內偷拍她，可見這些並非構成她擔心的原因。而被告在課室外徘徊時未有作出其他恐嚇或威脅行為，在客觀情況下，正常的中四女生不會因此而感到擔心。因而裁定被告罪名不成立。

建議法改會就纏擾行為立法

林官又稱，遊蕩罪僅針對個別威脅性行為，不適合處理這種情況，建議法律改革委員會考慮就這類纏擾（Stalking）行為立法。