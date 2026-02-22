沙田34歲廚師隨機向夜歸女潑不明液體　自稱有怪癖涉3案兩度被捕

去年12月至今年2月期間，一名34歲男子涉嫌在沙田區隨機向夜歸年輕女子淋潑不明液體，他1月曾經被警方拘捕，但之後再度犯案。據了解，被捕人沒有精神病紀錄，但聲稱自己有怪癖，他的犯案動機或與個人情緒問題有關。被捕人現正被扣留調查，警方稍後將會落案起訴。



沙田警區刑事調查隊第七隊偵緝督察馮煒程。（蔡正邦攝）

34歲男廚師1月曾涉遊蕩罪被捕

沙田警區刑事調查隊第七隊偵緝督察馮煒程陳述案情，指一名女子於去年12月25日凌晨，行經美田路近紅梅花谷路行人天橋時，感覺到有不明液體滴落她的頭髮，於是隨即回頭，目睹一名站在她身後的男子拔足逃走，遂報警求助。經調查後，警方於今年1月8日以「遊蕩」罪拘捕一名34歲本地男子，聲稱任職廚師，居住在沙田區，被捕人其後獲保釋待進一步調查。

2月再涉2案被捕 警正化驗不明液體

及至今年2月17日晚上，一名女子途徑隆亨邨善心樓時，發現頭髮及外套沾有不明液體；另外一名女子在2月19日凌晨途徑車公廟路游樂場時，亦感覺到有不明液體滴落她的頭髮，回頭發現一名男子從她身後逃走。兩名事主經電子報案中心舉報後，警方立即翻查區內大量閉路電視片段及分析情報，發現3宗案件均為同一人所為。

被捕人沒有精神病紀錄 但聲稱有怪癖

警方在2月21日凌晨再次以「遊蕩」罪拘捕該名男子。初步調查顯示，被捕人與3名受害人互不相識，犯案動機或與被捕人的個人情緒問題有關。據了解，被捕人聲稱自己有怪癖，但過往沒有精神病紀錄。目前他被扣留調查，稍後將被落案起訴。

（資料圖片）

警方重申，根據《刑事罪行條例》第160條，任何人在公眾地方或建築物公共部分遊蕩，無論單獨或結伴在該處出現，導致他人合理擔心其安全及利益，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處監禁2年。