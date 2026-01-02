無業漢涉躲女廁偷窺女子如廁　被擒稱無家可歸睡廁格　緩刑3年

無業漢涉在深水埗公園的女廁內偷窺一名17歲女生如廁，被當場抓獲後，辯稱因無家可歸故在女廁休息。無業漢今（2日）在西九龍裁判法院承認1項遊蕩罪，主任裁判官蘇文隆總結案情指，被告「喺女廁裝個女仔如廁」，被告否認指「我無裝！」蘇官再反駁：「人哋見到你個頭，見到你隻眼，咁樣講公唔公道呀？」被告才同意。被告求情稱還押期間已有深切反省，蘇官遂判其監禁4個月，緩刑3年。另外被告早前缺席聆訊，1千元保釋金遭充公。



被告潘浩賢（34歲，無業）被控1項遊蕩罪，指他於於2025年5月1日，在深水埗公園的公眾地方遊蕩，他單獨在該處出現，導致X合理地擔心本身的安全或利益。

被告潘浩賢在西九龍法院認遊蕩罪，判囚4月但准緩刑3年。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

事主如廁抬頭見有人探頭望她

案情指，被告去年4月30日晚上11時左右，事主X、其兄長Y及幾名友人在深水埗公園聊天。其後，X與友人一起到洗手間，X進入三格廁格最右的一格如廁時，察覺中間廁格有異，抬頭看到有人從在隔壁的廁格探頭望她，但無法看清該人的樣子。X感驚慌，立刻離開廁所，並把事告知兄長及其他朋友。

事主兄長拍門至被告出來

事主X與其他一行人等折返洗手間，X的兄長拍打中間廁格的門，直至赤裸上身的被告開門。過程被在場人士手機錄影，X兄質兄被告為何在女廁，又問他是否有偷窺其妹。被告否認偷窺，只稱無家可歸才在女廁休息，又稱在廁格內睡覺。被告稍後被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：WKCC1888/2025