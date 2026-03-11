港鐵筲箕灣站怪漢稱女兒「來月經」　圖拉走女學生　警拘48歲男

一名女學生日前在社交平台Threads發文，指3月3日在港鐵筲箕灣站遇到一名怪漢，對方走近聲稱自己的女兒「來咗月經」，乘機企圖拉走女學生，幸女學生向同行弟弟和友人使眼色，最後成功逃脫。



警方今日（11日）表示，於昨日（10日）接獲一名13歲本地女童報案，指3月3日下午在港鐵筲箕灣站內被一名男子騷擾。人員經調查後，鎖定該名男子身份，昨晚在柴灣區以涉嫌「遊蕩」拘捕該名48歲本地男子，他現正被扣留調查，案件交由東區刑事調查隊第二隊跟進。



一名女學生在港鐵筲箕灣站遭人騷擾，警方接報經調查後拘捕涉案男子。（Google Maps截圖）

遇險女學生在Threads發布帖文，指3月3日下午放學後，在筲箕灣港鐵站準備入閘時，有男人「好細聲挨過來」說，「妹妹啊，我個女來咗月經啊……」。女生以為對方想借「M巾」，不虞有詐表示「我有M巾可以借」，詎料男子突然拉住她的袋，「想拉我去其他地方」。

危急之下，女生向站在後面的弟弟和朋友「打眼色」，弟弟和朋友瞬間意會向她「講咗幾句嘢」，男子見狀詢問「你哋係一齊㗎……？」，女生回答「一齊嘅」，男子聞言鬆手說他去問其他人並離開。

女生成功脫困，直呼「嚇死我呀」，又列出男子3大特徵，包括「出現在筲箕灣港鐵站D出口」、「大約40、50歲左右」、「着運動服裝」，提醒其他人小心注意。不過她同時指出，當時男子的女兒站在旁邊，疑惑男子到底是騙子，還是真的需要幫忙，「點知佢講啲嘢係咪真？」

一名女學生在港鐵筲箕灣站遭人騷擾，事後在Threads公開經歷。（Threads截圖）

網民看過帖文震驚，「好恐怖」、「黐線點解啲人覺得自己可以亂咁掂人仲亂咁拉人」、「妳好彩夠醒目」、「多謝你分享，下次遇到大大聲講出嚟，或者拍片」。亦有人認為事件可能屬詐騙，「其實係唔應該畀M巾畀其他人，佢哋唔係冇錢買」、「呢啲手法之前有報道過，騙徒會帶你去冇乜人嘅地方，之後佢哋就為所欲為」、「之前有人share過係啲拐带新招，打死都唔好跟人走！」、「妹妹，以後見到呢啲人就唔好理佢，要M巾即刻都買到，點會同個妹妹借㗎？」