3夜歸女頭髮疑被沾不明液體　廚師涉案被控遊蕩　還押至4.10再訊

撰文：郭顥添
廚師涉嫌過去約兩個月內，尾隨夜歸女子後，該3名女子均發現頭髮沾上不明液體。廚師涉嫌與事件有關，被控3項遊蕩罪，案件今(23日)在沙田法院提堂，被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至4月10日再提訊，並拒絕讓被告保釋。
被告張祉寧，34歲，廚師，被控3項遊蕩導致他人擔心罪。控罪指被告於2025年12月25日、2026年2月17日及19日，3度在沙田大圍車公廟路18號圍方外行人天橋（向田心村方向）及車公廟路遊樂場近燈柱遊蕩，而被告單獨在該處出現，導致3名分別姓何、姓鄧及姓鄺的女子，合理地擔心她矡身的安全。
警方在一名事主身上檢獲液體檢驗
控方要求案件押後，以讓警方作進一步調查，並等候政府化驗所報告，包括其中一名事主身上檢獲的液體，另兩名事主疑案發後已抹去沾到的液體，故未有樣本作化驗。
