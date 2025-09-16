湖北男誘騙智障女　因對方有異味放棄性侵　強姦罪成獲刑9個月

湖北黃岡市男子洪某某，今年1月誘姦有智力發育遲緩的王某某，因無法忍受對方身上有異味而放棄侵犯。

中國裁判文書網公布的判決書顯示，湖北省黃梅縣人民法院一審判決洪某某犯強姦罪成，被判囚9個月。



《南方都市報》報道，判決書顯示，1月28日上午，洪某某騎電單車從家中出發準備到自家蝦棚，路上發現站在村道上的王某某行為舉止與正常人不同，有明顯智力發育遲滯特徵，隨即產生與王某某發生性關係的想法。

示意圖，非當事人。（視覺中國）

洪某某騎車接近王某某後，言語誘騙對方上車並將她帶至蝦棚，用食物哄騙女方到蝦棚內的床上休息。後來，洪某某強行脫下王某某的褲至膝蓋處，企圖與她發生性關係，女方多次反抗。因實在無法忍受王某某身上異味，洪某某隨即放棄繼續侵犯對方。

事後，洪某某騎電單車帶王某某並將其丟落在村道上後離開現場。同時，女方丈夫趙某發現王某某不見後外出尋找，在村公路涼亭處尋回坐在路邊的妻子。

黃梅縣人民法院。（極目新聞）

3月10日，經黃岡市某某醫院司法鑑定所鑑定，王某某醫學診斷為患有中度精神發育遲滯；法律能力評定為在本案中無性防衛能力。3月20日，趙某收到洪某某家屬支付的1000元人民幣，並出具收條及諒解書。

法院認為，洪某某明知王某某有智力發育遲滯特徵，不能正確表達自己意志且不具備性防衛能力，仍企圖與對方發生性關係，其行為構成強姦罪。洪某某侵犯的犯罪對象是中度精神發育遲滯的殘疾人，是弱勢人員，酌情從重處罰。4月28日，法院一審判決洪某某犯強姦罪，判囚9個月。