工作暑警新制實施　建造業稱黑色警告極少發出　倡停工涵所有工友

勞工處今日（28日）起實施「工作暑熱警告」新機制，前天文台長林超英質疑繼續沿用「香港暑熱指數」為基礎的做法不科學，應以國際通用「濕球黑球溫度（WBGT）」取替。勞工處副處長（職業安全及健康）蔣志豪在電台節目中表示，暑熱指數與WBGT同屬綜合評估工具，「兩個工具都係各有佢自己嘅優勢」，而暑熱指數對濕度敏感，極為適合香港氣候。



勞聯立法會議員林振昇則認為在目前指引下，黑色暑熱警告僅要求「極重勞動」及「重勞動」級別停工，但黑色警告極少出現，建議將黑色警告下的停工保障擴展至「中等勞動」級別。香港建造業分包商聯會會長伍新華亦建議當局應定出清晰字眼，規定一旦發出黑色暑熱警告，建築行業應全面暫停戶外工作，無須再區分勞動強度，徹底減低工友中暑風險。



2026年8月11日，酷熱天氣警告生效，勞工處發出黃色工作暑熱警告。（資料圖片／湯致遠攝）

蔣志豪在港台節目《千禧年代》表示，舊有機制主要參考香港天文台京士柏監測站的「香港暑熱指數」，惟檢視過往運作及今年初夏出現的異常高溫天氣後，發現原有系統對乾熱環境的敏感度有改善空間。他指，由於香港屬亞熱帶氣候，暑熱指數在濕度上的計分比重較高，能準確反映「又濕又熱」的悶熱體感；但面對罕見的乾熱酷熱天氣時，則需透過微調來適時發出警報。

在全新機制下，除繼續以暑熱指數作基礎評估外，處方特別增設觸發警告機制的第二及第三條件，第二個條件是只要天文台發出極端酷熱提示，當局會即時發出黃色警告。若要升至紅色或黑色警告，舊機制需要京士柏站或其餘9個監測站中的4個達到相應指數（紅色為32、黑色為34）；新機制則將門檻減半，只需京士柏站或其餘9個站中的2個達標，即可發出紅色或黑色警告。

第三個條件則是若天文台有四成監測站實測氣溫達35度，只要暑熱指數達到原本僅屬黃色警告的30，警告級別便會自動上調一級至紅色；若指數達到32，更會直接發出黑色警告。

勞工處處長許澤森8月27日宣布8月28日起進一步優化「工作暑熱警告」系統。（資料圖片／黃寶瑩攝）

蔣志豪：暑熱指數與WBGT各有優勢

工作暑熱警告實施三年，從未發過紅色和黑色警告。蔣志豪稱按過去三年的氣象數據分析，預計在新機制下，每年發出紅色警告的日子將由舊機制的0至3日，增加至4至7日；而黑色警告亦預計每年有1至2日可能觸發。他強調，熱壓力評估建基於嚴謹的科學標準，是為預防工人在高溫下核心體溫升至38度而引致中暑，相信新評估數字屬合理且符合實際風險。

前天文台台長林超英質疑，沿用「香港暑熱指數」為基礎的做法不科學，且未必能精準反映地盤等戶外高危工作環境，應採用國際通用的「濕球黑球溫度（WBGT）」。蔣志豪稱，暑熱指數與WBGT同屬綜合評估工具，「兩個工具都係各有佢自己嘅優勢」，而暑熱指數對濕度敏感，極為適合香港氣候，「係一個比較合適嘅做法」。

他又補充，警告機制提供普遍性的參考基準，僱主仍應按實際工作環境及勞動強度，彈性採用其他適當的熱壓力評估工具，盡力保障員工健康。

2026年8月11日，酷熱天氣警告生效，勞工處發出黃色工作暑熱警告。（資料圖片／湯致遠攝）

倡黑色警告下 停工安排擴至「中等勞動」級別

林振昇在同一節目指，長遠希望勞工處可以再參考專家意見，調整濕球黑球溫度、濕度或者太陽暴曬的比重。他又指，在現時指引下，黑色暑熱警告僅要求「極重勞動」及「重勞動」級別停工，但黑色警告極少出現，「一年可能得一兩次，甚至一年都未必有一次」，發出時段亦可能較九號或十號風球更短。他建議將黑色警告下的停工保障擴展至「中等勞動」級別，例如戶外清潔工人。他強調此舉對整體工程或服務影響有限，但在極端惡劣天氣下能為前線工人提供更切實的保障。

至於工作暑熱警告僅屬指引性質，或欠缺法律約束力，林振昇指，現階段改動觸發機制是合適的過渡安排，當局應加強宣傳及巡查。他提到以往勞工處每年巡查均發出上千張警告信，反映部分雇主在防暑措施上仍有不足。他認為，若未來發現雇主遵從指引的情況不理想，勞工處應研究將部分指引條文轉化為法定要求，循序漸進加強保障。

勞聯主席、立法會議員林振昇。（資料圖片／蘇俊希攝）

就建造業擔心停工或影響工程進度及衍生補償等爭議，林振昇估計警告多集中於盛夏中午時段，工程獲安排彈性調節工時，如延長午膳休息時間或安排晚間補工，對一至兩年期的大型工程總工期影響有限。他同時建議政府在工程投標機制中，加入應對極端天氣的成本預算，減輕承辦商壓力。

伍新華亦在同一節目表示，判定工人是否屬於重勞動、或評估其即時身體狀況均缺乏客觀統一標準；加上建造業各工序緊密相連，「一、兩個環節停咗，其他工序都好難繼續開工」。

香港建造業分包商聯會會長伍新華。（資料圖片／羅君豪攝）

建造業界：黑警一年僅一至兩日 促戶外工友全面停工

伍新華續指，每年觸發熱警告的日子有限，黑色熱警告可能一年僅出現一至兩日，即使全面停工，對全年有逾二百個工作日的建築工程總工期影響非常有限。他建議當局應定出清晰字眼，規定一旦發出黑色暑熱警告，建築行業應全面暫停戶外工作，無須再區分勞動強度，徹底減低工友中暑風險。

針對熱警告生效期間的工時安排，伍新華指現時若警告取消，工人仍需復工，甚至可能需要超時工作以補回進度。為因應極端酷熱天氣，業界內部亦有討論彈性工時的方案，例如在酷熱日子將正午休息時間延長，甚至在午間最炎熱的時段暫停開工，再將放工時間相應順延。