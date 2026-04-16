宏福苑｜居民質疑義工派糉招會員實收授權票　批區議員失中立荒謬

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，宏志閣居民戴自文以事實證人身分作供，指新一屆法團上任後不久即變臉，卻未有做好監管角度，結果還是容許8座大廈同時搭棚，並繼續採用發泡膠等易燃物料，將屋苑置於巨大火警風險之中。此外，他亦質疑大埔前區議員黃碧嬌及義工是利用老人家怕事心態，以取得授權票，而且即使他想取回授權票亦困難重重，「係好荒謬嘅一件事囉，點解有一個區議員幫法團拎呢啲授權票……你應該係呢件事上保持中立㗎嘛。」



居民戴自文表示，其母親曾被前區議員黃碧嬌及義工要求簽署授權票，他批評有人利用老人家怕事、多一事不如少一事的心態，以取得授權票。（馬耀文攝）

指有義工「送餅送糉」招收會員 疑最終目標為獲取授權票

居民戴自文表示，其母親曾被大埔前區議員黃碧嬌及義工要求簽署授權票，他批評有人利用老人家怕事、多一事不如少一事的心態，以取得授權票。他透露曾有義工叩門，以「送餅送糉」為名招收會員，質疑最終目標是為了獲取授權票。

係好荒謬嘅一件事囉，點解有一個區議員（黃碧嬌）幫法團拎呢啲授權票，拎授權票係咪要話畀業主聽，將會寫畀邊個呢？佢無講喎，淨係話拎授權票，你應該係呢件事上保持中立㗎嘛，你唔可以幫代表一方㗎嘛，咁樣係唔啱㗎嘛。 宏福苑宏志閣居民戴自文

帶同母親要求取回授權票被多番刁難

戴自文又指，他曾在開業主大會前，帶同母親要求取回授權票時，竟遭現場人士多番刁難，「又話要經邊個、經邊個」，最終在強硬交涉近半小時後才成功取回，「業主本人喺到嘅情況下拎返授權票，點解唔攞得先?」

大埔前區議員黃碧嬌。（資料圖片）

批評新法團上台前後態度判若兩人 容許8座同時搭棚

戴自文坦言，當初支持推翻前法團，是為了糾正大維修中的種種不合理安排，豈料新一屆法團上任，卻未有做好監管角度，形容現任法團上台前後態度判若兩人，「份合約話先做第一座，做好咗畀你哋睇個效果，跟住之後先分批做返兩座。」然而，現任法團上台後卻容許8座同時搭棚，「有街坊講過，如果着火點呀？一次過燒晒咁點？」

針對當初地盤工人食煙爭議，是導致火災元凶之一。戴說：「你話如果真係有人食煙，個個地盤都有人食煙，棚都一樣係會有，你控制唔到。」加上工人太多難以管理，唯有控制其他因素，例如增設滅火筒或維修時使用阻燃物料，亦能避免災難發生。

戴自文指當初推翻前法團，是為了糾正大維修中的種種不合理安排，豈料新一屆法團上任，卻未有做好監管角度。（馬耀文攝）

對於早前屋苑發生火警，戴及居民認為黃碧嬌自稱「落現場幫手」與事實不符，指現場及群組均未見其身影，更有居民批評法團在火災後全程噤聲，未曾派代表安撫逾群組內影響街坊，直斥非常荒謬。

戴強調，目前街坊最關心的是屋苑的未來方向，包括是否原址重建或接受補償搬遷，「呢個好透明好公平，可以畀所有業主知道，由大家去決定。」若有9成業主否決原址重建，他亦會尊重並跟隨他們的決定，「我呢10%無謂去堅持去做原址重建，原址重建係因爲好多街坊同我講好想返屋企，但係而家好强迫性」。他呼籲政府及相關委員會徹查大維修及火災的真相，並協助召開公正的業主大會，讓業主投票表達意向。