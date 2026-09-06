今日新聞8分鐘｜遊台港男妥瑞症病發遭追打｜Tesla銅鑼灣撞低鐵馬

廿年馬迷秉承傳統屯門遠征沙田馬場 買$2000當做善事

新馬季今日（6日）開鑼。沙田馬場早上十時半開放給馬迷入場，開閘一刻有不少人急步入場，氣氛熾熱。其中，有買了20多年馬的市民一如往年，趁開鑼日到場感受氣氛，笑言一直因馬會多參與慈善而繼續買馬，預計今日會買一、兩千元。

1991深水埗劫殺案 店東指遇害店員平和實幹 看到店舖舊照片灑淚

內地男涉參與1991年深水埗北河街鐘錶行劫殺案，被控以謀殺及企圖搶劫罪(HCCC1/2025)，惟被告因癌細胞上腦，被裁定不適合答辯。控方繼續舉證，以讓陪審團決定被告是否曾做出控罪指稱行為，並在今午(4日)傳召鐘錶行店東作供。

店東作供時透露，遇害的店員平和實幹，又透雼該店過去已曾被劫7次，案發當日他往閣樓按警鐘及報警，突聽到「呯」一聲，之後見中槍店員躺在血泊中。店東庭上看到店舖的舊照片時在庭上灑淚。

美國男飛機上爆歧視言論兼動粗 遭其他乘客用膠紙五花大綁｜有片

美國航空9月4日證實，一架從達拉斯—沃斯堡（Dallas–Fort Worth）飛往紐瓦克（Newark）的班機因乘客滋事，3日深夜轉降巴爾的摩（Baltimore）。挺身而出的乘客指出，這名乘客的行為讓所有人都面臨風險，迫使他們介入。

遊台港男妥瑞症病發突不自主大叫 遭兩台漢誤認為挑釁被打至甩褲

一名患妥瑞症的28歲香港男子，9月4日在台北旅行期間，因在捷運士林站出口突然病發大叫，遭兩名台灣男子誤以為遭到挑釁，加上言語不通，被對方拳打腳踢圍毆。

警方事後鎖定兩名涉案男子，將依《社會秩序維護法》處理。受害港男飽受驚嚇，但無明顯外傷，表明兩日後返港，不打算提告。

車Cam｜銅鑼灣希慎道警察鐵馬亮閃燈 遭Tesla攔腰撞倒 影片曝光

前日（4日）傍晚近6時，一輛警察電單車與一輛Tesla私家車，在希慎道與開平道交界相撞，當時有網上相片顯示，警察電單車翻側擱在路邊；Tesla則車頭受損，車牌當場撞至飛脫地上。駕駛電單車的警員腳腰受傷，由護員送往律敦治醫院接受治理。

網民昨日（5日）上載相關「車Cam」，但影片左右掉轉，拍下經過的私家車停在兩街交界的「黃格仔」位置，該輛Tesla由利園商場駛出，適時一輛亮起閃燈的警察電單車懷疑因上址交通擠塞，所以一度逆線行駛，趕去執行職務。

尼泊爾泥石流 一名中國公民受困10天後從水電廠隧道獲救｜有片

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日爆發巨型泥石流，尼泊爾一側逾1300人死亡，超過4800人失蹤，傷亡嚴重。尼泊爾災區9月5日傳來好消息，軍方稱一名受困中國公民從水電廠隧道獲救。中國傳媒及後報道，該位獲救者名叫陸海濤，49歲，為河南安陽湯陰縣人。

啟盈苑｜有業主投訴30戶私下拆牆 房屋局：如證實違規會下令還原

【居屋／啟盈苑／啟德／預製廚廁／MiC／裝修】房委會近年在居屋項目使用「立體預製浴室及廚房」，又再有業主疑似違規拆去廚廁牆身。近月入伙的啟德啟盈苑，同樣採用「立體預製浴室及廚房」組件，即不能改動廚廁。不過，有業主向《香港01》表示，該屋苑兩座大廈共有近30戶私下拆去廚廁牆，她稱已就此向房屋局投訴。根據該業主提供的照片，有單位廁所牆身大部份被拆去。

房屋局昨日（3日）回覆查詢表示，審查組接到舉報後，已立即進行突擊巡查，暫未發現單位有結構牆被拆除。但就初步懷疑違例建築工程個案，審查組會繼續全力調查，如證實有任何違反《建築物條例》的個案，審查組定會果斷執法，包括向業主發出法定命令要求將單位恢復原狀，如情況持續會向相關人士提出檢控。

WhatsApp騎劫｜逆市飆升禍及親友 警拆解奪號手法 教你防騙四招

2026年首7個月，整體科技罪案按年下跌，但即時通訊軟件帳戶騎劫案，卻「逆市」飆升近1.5倍，且高達99%的案件涉及WhatsApp。騙徒利用帶有威嚇性字眼的釣魚短訊，例如「帳戶被投訴」、「帳戶違權會被凍結」等；或透過搜尋引擎「投毒」，將假WhatsApp網頁包裝為廣告，誘騙市民點擊入假網頁騙取驗證碼，令其乖乖交出帳戶權限，繼而染指受害人的通訊錄，向其親戚朋友埋手騙取金錢。警方拆解騙徒奪號手法，同時教路「防騙四招」，以免受害人連同親朋好友被「誅九族」騙財。