宏福苑特設銷售計劃11.15攪珠　設網上直播　簽買賣協議始可揀樓

大埔宏福苑業主「特設銷售計劃」本月攪珠及揀樓。房屋局向宏福苑業主發信，公布攪珠程序將於下周二（15日）上午11時30分進行，過程會在網上直播。房屋局提醒，已交回《接受收購建議信件》的宏福苑業主，即使尚未簽署《買賣協議》，仍可參與攪珠，惟必須在法律上確認向收購宏福苑業權有限公司出售單位業權及完成簽署《買賣協議》，方會獲邀揀樓。



大埔宏福苑業主「特設銷售計劃」本月攪珠及揀樓。（資料圖片／夏家朗攝）

就兩批申請分別進行公開攪珠

宏福苑1,984戶中，有99.1%即1,967戶業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權意向，只有17拒絕。房屋局今日（9日）向相關業主發信，通知其「特設銷售計劃」申請編號，以及攪珠、揀樓安排。

房屋局指，揀樓先後次序將按業主交回「接受收購建議信件」的日期分批而定，第一批截止日期為6月30日，第二批為8月31日。房屋局會就兩批申請分別進行公開攪珠，同一批次內的申請者則依據攪珠結果排列選樓次序。

依申請編號最後兩個數字排先後次序

與居屋一樣，攪珠將決定各申請者申請編號最後兩個數字的先後次序，電腦會根據先後次序，在最後兩個數字相同的申請者中，隨機排列最終揀樓次序。

攪珠程序將於9月15日早上11時30分進行，整個過程會在網上直播，攪珠結果及選樓次序會於當日下午上載至「特設銷售計劃」專題網頁。

已交收購建議信、尚未簽署《買賣協議》仍可參與攪珠

房屋局提醒，已交回《接受收購建議信件》的宏福苑業主，即使尚未簽署《買賣協議》，仍可參與攪珠，但須完成簽署《買賣協議》，方會獲邀揀樓。揀樓環節開始時仍未簽署協議的業主，只要於揀樓環節結束前完成簽署，仍可獲邀揀樓。