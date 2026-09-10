記協主席鄭嘉如告前僱主案　《華爾街日報》阻嚇員工參與工會罪成

記協主席鄭嘉如指其前僱主《華爾街日報》，在她2024年當選後，未幾即因「職位重組」而遭解僱。鄭認為她參與工會而遭解僱，私人檢控前東家阻止員工參與工會等兩罪。《華爾街日報》否認控罪（ESS35334-35335/2024），反指鄭威脅刑事提告以「敲詐」300萬元和解金，其不良動機涉嫌濫用刑事程序。



案件今（10日）於東區法院裁決。主任裁判官張志偉裁定《華》一項罪名成立，指公司勸鄭退選的行為，無疑是種威脅，裁定公司阻嚇員工參與工會活動罪成。至於鄭當選後遭解僱的另一罪，張官認為不排除出於裁員，裁定解僱的罪名不成立。法庭擇日求情及判刑，控辯雙方保留訟費申請。



記協主席鄭嘉如。(陳曉欣攝)

記協主席鄭嘉如。(陳曉欣攝)

2024年7月17日，香港記者協會主席鄭嘉如，遭《華爾街日報》辭退。她指曾遭公司施壓，要求她不要參選記協主席。（夏家朗攝）

被告只被裁定一項罪成

被告為《華爾街日報》的母公司Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，被控兩項控罪，分別為：僱主阻止或阻嚇員工行使《職工會條例》第 21B 條（1）款所授予的權利，及僱主因僱員行使該等權利而被終止其僱傭合約或受歧視。被告只被裁定阻嚇員工行使工會條例罪成，因行使權利解僱的罪名不成立。

辯方曾指鄭要求賠償約300萬

代表辯方的律師在審訊時透露，鄭曾向《華》要求賠償她4年薪金（約300萬），或准她復職和向她道歉，同時向勞工處投訴，被告因而認為鄭有不當動機，並涉濫用司法程序，要求終止聆訊。