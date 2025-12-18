鄭嘉如告《華爾街日報》違工會條例　律師指鄭曾索償3百萬求和解

記協主席鄭嘉如指其前僱主《華爾街日報》，在她去年當選後，未幾即以「職位重組」為由解僱她。鄭認為公司因她參與工會而解僱她，涉違反《職工會條例》，以私人票控方式提出起訴。《華》否認控罪，案件今（18日）於東區法院開審。代表《華》的律師透露，鄭曾向《華》索賠她4年薪金約300萬，或准她復職和向她道歉，但又同時向勞工處投訴，認為鄭有不正當動機，並涉濫用司法程序，要求終止聆訊。



被告為《華爾街日報》的母公司 Dow Jones Publishing Co. (Asia), Inc，被控兩項控罪，分別為：僱主阻止或阻嚇員工行使《職工會條例》第 21B 條（1）款所授予的權利，及僱主因僱員行使該等權利而被終止其僱傭合約或受歧視。

記協主席鄭嘉如指前僱主《華爾街日報》疑違反《職工會條例》，以私人票控方式提出檢控。(陳蓉攝)

鄭加入被告公司時已是記協執委

承認事實指，鄭嘉如在2021年成為記協執委，她在2022年3月加入《華爾街日報》，直至2024年7月17日，被告終止與鄭的合約。

辯方指鄭嘉如有不正當動機，其濫用程序，申請擱置聆訊，但裁判官認為可待鄭出庭作供後才決定。

辯方透露鄭曾要求賠償300萬

辯方又指，鄭與《華爾街日報》談判時曾提出和解方案，要求被告賠償300萬，相於她4年薪金，或要求復職及道歉，但她同時向勞工處投訴、要求處方檢控。

認為鄭濫用司法程序

辯方認為，這些內容可反映鄭濫用司法程序，並有電郵，但辯方承認該些電郵涉及無損權益內容，但認為應可用於刑事檢控，要求法庭准許該些電郵呈堂。

案件明續。

案件編號：ESS35334、35335/2024