簡啟恩退休｜回應獨立書店禁書質疑　不存濫捕：我哋真係睇咗本書

警務處副處長（國家安全）簡啟恩9月榮休，他接受傳媒訪問時回顧過去35年警察生涯，除提到國家安全面對軟對抗、本土極端主義、外國勢力及海外逃犯四大風險之外，亦提到坊間關注的獨立書店及集會遊行。



簡啟恩認為設立禁書名單也是無補於事，「今日出咗，第二日出第二本書原來又係犯法」；但他重申「我哋真係睇咗本書嘅」，故所有行動有法可依，不存在濫捕濫權，亦堅信沒有誤墮法網這回事，「法網喺我心目中係唔會誤墮嘅。」



警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，結束35年警察生涯。（警方提供）

禁書名單禁之不絕 「第二日出第二本書原來又係犯法」

今年國安處接連搜查數間獨立書店，其中7月份在旺角「留下書舍」、「田園書屋」拘捕5人；保安局局長鄧炳強事後強調無意設禁書名單。簡啟恩認為，列出所謂禁書名單無補於事，因為是禁之不絕，「禁書名單今日出咗，第二日出第二本書原來又係犯法，又會話點解名單入面冇又拉人。」

他舉例指，食肆提供的食物是否安全，店主理應有責，不能說「我冇食過每一碟餸就送上嚟畀你，你唔好屈我」；又例如報販售賣書籍報刊，也會留意貨品有否違反《淫褻及不雅物品管制條例》等法例，如涉及暴力、淫褻不雅等，都會有包裝、有警告字眼。

非濫捕濫權 「我哋真係睇咗本書」

用在書店也是同一道理，故有人質疑不公佈禁書名單、不公佈紅線，其實只是另一種「軟對抗」行為，強詞奪理稱國安處不做這個、不做那個，其實《維護國家安全條例》寫得很清楚，甚麼是善意的批評、甚麼是煽動、甚麼是違法。因此，作為店長、店員若覺不妥，首先「你睇一睇嗰本書」；其次是尋求法律專業人士意見；否則最後一步，「唔好賣」。

簡啟恩強調，「我哋比書店店長同埋啲店員可能做多一步，我哋真係睇過本書嘅」，如發現有涉嫌違反國安的成份，警方會徵詢律政司意見，才決定是否採取行動，並非有人拋下一句某書店售賣相關書籍，「我哋就衝入去」那麼簡單；而是看過、商討過才作決定，「唔存在合埋眼就去執法、或者濫捕，絕對唔存在呢樣嘢。」

+ 1

集會遊行基於法例 簡啟恩：法網係唔會誤墮

至於可能涉及悼念等活動的集會遊行，簡啟恩稱也是根據《公安條例》、《維護國家安全條例》和國安法等，警方會就着國家安全、公眾秩序、公眾安全，會否影響到其他市民自由等。如有需要，警方也會與主辦方了解，如果能夠滿足集會遊行示威的條件，警方便會發出不反對通知書，「絕對可以舉行嘅」。

簡啟恩提醒，如果相關遊行示威，心目中打正「反中亂港」的理念時，自己應想清楚是否墮入法網，「我成日都講會唔會誤墮法網？法網喺我心目中係唔會誤墮嘅，話誤墮法網嗰啲係偽命題嚟，如果佢有疑問佢唔做嘅時候，一定唔會落入法網！」

簡啟恩曾擔任灣仔警區指揮官，深耕前線讓他體會到貫徹「有法必依，違法必究」，才能彰顯法紀的震懾力。（警方提供）

+ 1

回顧過去35年警察生涯，由「扶阿婆過馬路」到成為國安處之首，簡啟恩認為每一個崗位均有意義；而見證兩條涉及國家安全的條例誕生，更為他退休前寫下最光榮的一頁，「守國安處我感到好光榮，可以同我啲同事一齊作戰！」面對軟對抗、本土極端主義、外國勢力及海外逃犯四大風險，除了增強國安教育，警隊亦會善用AI協助維護國家安全，故成功隱藏犯罪意圖和行為的機會只會越來越小，市民切勿以身試法。（詳見另稿）

警察生涯即將劃上句號，簡啟恩坦言想休養生息，「過去嗰6年喺國安處工作係非常繁重，所以我希望退休之後就係好好休息，陪伴家人，暫時未有任何未來嘅方向。」

+ 1

根據警方網頁資料介紹，簡啟恩於1991年加入香港警務處任職督察，曾任行動指揮、人力資源管理及保安等職務；先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。

2019年9月，晉升為助理處長，掌管服務質素監察部；2020年8月，調任為警務處助理處長（國家安全1）；2021年12月，他擢升並出任國家安全處處長；2023年5月，獲任命為副處長（國家安全），擔任警務處維護國家安全部門的負責人。

在職期間，簡啟恩於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。

警務處副處長（國家安全）簡啟恩2026年9月榮休，坦言：「守國安處我感到好光榮。」（鄧倩螢攝）