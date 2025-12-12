警國安處拘9男　揭辦軍事訓練檢武器爆炸品　部份曾往宏福苑災場

警國安處今午（12日）召開記者會，昨晚（11日）先在新蒲崗一工廈拘捕6男，其後再在屯門及油麻地拘捕3男，揭發有人在重門深鎖的工廈單位內，進行軍事形式的槍械、軍刀、格鬥、無線電通訊訓練，部份人曾更曾以「黑暴」裝束現身大埔宏福苑大火現場。行動中，警方檢獲大批氣槍、刀劍及爆炸品等，亦是首次引用《維護國家安全條例》第13條「非法操練」條文作出拘捕行動，現正調查涉案人士擔當的角色及有否在逃人士。



警方國安處以涉嫌「非法操練」拘捕9名男子，檢獲大批氣槍、刀劍和爆炸品。國安處總警司李桂華（右）和警司周學賢交代案情。（陳浩然攝）

警務處國安處總警司李桂華稱，今年較早時，國安處收到一名市民舉報，懷疑有人在新蒲崗一工廈，收藏武器及進行類似軍事形式的訓練，警方經調查後相信相關團夥正在組織反政府人士，並向他們提供訓練，包括槍械、軍刀、格鬥、無線電通訊，相關行為涉嫌違反「非法操練」。情報顯示，相關訓練是自2024年初開始。

警務處國安處警司周學賢表示，國安處人員於12月11日晚上，持法庭手令突擊搜查涉案工廈單位。人員進入單位時，發現6名男子，其中一人當時正向在場其他人進行訓示。人員管控在場者及搜查後，檢獲5支長氣槍、2支氣手槍、5把相信用作操練的仿製短刀和1把仿製長劍、搏擊用具、爆炸品，亦有印有黑暴分子常用口號或貶損特區政府的繡章等。爆炸品處理課（EOD）人員經初步檢驗後，相信搜出的爆炸品經過自行改裝、有引線可用作點燃，EOD正檢驗該些懷疑爆炸品的破壞力。此外，單位內亦發現一部3D打印機，警方會調查是否曾用作自製槍械或槍械零部件。

警方在12月11日晚上完成初步現場調查後，國安處人員以涉嫌「非法操練」罪，拘捕在場6名本地男子（20至25歲）；之後再根據在調查期間搜集的證據，分別在屯門及油麻地再以「非法操練」罪，拘捕3名男子（20至22歲），全部被捕人正被扣查。被捕人的職業包括文員、保安、食店職員等，警方形容「各行各業都有」，部份人本身相識，然後「搭上搭」認識其他人；相關訓練是在新蒲崗一工廈內進行，十分隱蔽，現場重門深鎖、窗戶全部用黑膠袋遮住。

李桂華稱，今次為首次引用《維護國家安全條例》下的「非法操練」條文作拘捕行動。根據《維護國家安全條例》第13條，如任何人未經保安局局長或警務處處長准許，而向其他人提供指明操練，最高可判監7年，接受指明操練者最高可監禁3年；若操練與外部勢力有關，例如策劃、控制、指使、資助和支援，刑罰會提高，提供者最高監禁10年、接受操練者最高監禁5年。

指明操練是指，1：用攻擊性武器作操練、2：進行軍事練習、3：進行變陣演習。李桂華強調，若相關訓練只與康樂目的有關，則不算違法，「所以大家唔使擔心，譬如玩war game（野戰遊戲）或者其他嘅嘢，而個目的好明顯係娛樂嘅話，係會不構成呢個罪行嘅，大家唔使擔心係有呢個誤墮法網嘅情況」。他指出，在2024年3月前，《刑事罪行條例》都有類似條文，在《維護國家安全條例》生效後用新條文取代。

李桂華稱，今次行動中，人員最憂心是發現爆炸品，強調低性能火藥不等於無殺傷力，因此警方十分關注。警方調查亦發現至少一、兩名被捕人，曾在剛過去的大埔宏福苑火災現場，以「黑暴」常用的服裝出現過，但他們當時在場做過什麼、以至有什麼角色，都是調查方向之一，與之前被捕的人有無關係均正在調查。情報顯示，有一名被捕人提及過，希望學到格鬥、使用槍械、短刀等技巧，在黑暴再臨時攻擊阻礙他的人，包括警察及政府人員。

李桂華又指，在宏福苑火災後很多事已令人擔憂，有人用2019、2020年常見的服裝、口號、方法等，試圖散佈仇恨，令人感覺到已有「黑暴嘅苗頭」，今次行動更令人覺得相關苗頭帶有暴力性，不能掉以輕心。警方會集中調查檢獲的武跆是如何製造及使用，以及是否有其他人亦參加過非法操練，因這些人對全香港的安全會構成威脅。

李桂華指，「非法操練」是嚴重罪行，市民選擇活動時要留意舉辦機構及目的等，如發現可疑活動，歡迎向國安處提供資料。