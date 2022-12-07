銅鑼灣刺警死因｜男子梁健輝突襲警員後自捅胸口亡　裁死於自殺

有著正當職業並奉公守法的男子梁健輝，去年七一回歸夜於銅鑼灣崇光百貨（SOGO)門外，突持刀刺傷一名男警員背部，之後用刀自插胸口身亡。死因庭早前就事件展開研訊，其家人及同事均指梁為人偏靜，亦少談政治，他遺下的物品顯示他關心時事，及在一本筆記本內留下過一些仇警字句。心理學家認為梁傾向完美主義兼理想化，加上社會事件及疫情等，其負面情緒難無法發洩，或因而導致他作出極端行為。死因裁判官高偉雄今（7日）引導3女2男陪審員，叫他們就「死於自殺」、「死因存疑」兩個選項作考慮，陪審員一致裁定梁「死於自殺」，亦未有任何建議。



陪審員退庭約1小時後，裁定死者梁健輝(50歲)，於2021年7月1日下午10時05分，在香港軒尼斯道555號對開行人路上，梁用刀刺向自己左胸位置，因胸部刺傷死亡。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外刺警事件發生經過。(詳看下圖)

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家人上司均指梁為人內向安靜

死者梁健輝的兄長X供稱，梁在中及小學時期成績不錯，但性格內向、不喜外出，且想法成熟。梁大學畢業後任職會計，數年後曾到澳洲進修，返港後未找到理想工作，與家人關係轉差。兄長不知梁曾在《蘋果日報》任兼職資料搜集員數月。案發時梁在一間公司任職採購主任，其上司則梁少說話，很安靜，對工作非常負責任，但少參與群體活動，亦未有聽梁與人談及政治

軍裝警巡邏時突遇襲

遇襲的軍裝警員蘇敬祖稱，當晚約10時05分，他站在Sogo外巡邏時，梁突持刀刺向他的背近肩部位。他感刺痛後即跑開並呼叫救援，終倒在馬路上，等候救護車期間他仍然清醒。他的左肩近腰位置有12厘米割傷，肺部亦有3厘米傷口，留醫至同月19日，至今仍未能執行職務。

女督察潘煒琦則稱，他在事發後若3分鐘到場，見梁已倒卧血泊中，其反應低，脈搏弱，心口有兩傷口，數分鐘內已失去生命跡象。

梁自捅兩刀刺入心臟短時間內死

律敦治醫院醫生劉兆基則指，梁送達醫院時心臟已停頓，施救後未有好轉，同夜11時20分宣告梁死亡。法醫林衛國指，死者因胸部刺傷，左胸前方兩個傷口穿透左胸壁、左肺、肋骨、心臟、橫膈膜、肝臟等，引致大量出血，影響心臟功能而死。

留下4遺書簡述對警不滿

警方事後在現場檢獲相信屬於梁的共8支USB，內含10張不同類型刀的照片，另有4個文字檔，其中兩封向同事及家人交代工作及其後事，另外兩封名為，《致香港警察》及《致香港Uncle Auntie》簡述他襲警的原因，是因為警方過去兩年打傷市民又不承認，又包庇罪犯，認為市民和法律未能制衡，從而引致社會變亂。

警方又在梁的家中搜出日記，及一些論及社會公共議題的筆記，並有多疊《蘋果日報》，及一些談及政治、經濟等書籍。

警察臨床心理學家何穎思指死者梁健輝並無明顯心理或精神病，但有完美主義傾向且理想化，對社會的不滿無法宣洩，或導致其極端行為。(劉安琪攝)

心理學家認為梁負面情緒無法宣洩

警察臨床心理學家何穎思根據這些資料作分析，認為梁有完美主義傾向，為人理想化，道德觀念高，但無明顯患心理或精神疾病。她又認為梁早已對政府不滿，因近年受疫情及社會運動等問題影響，情況加劇，但負面情緒無法宣洩，加上在網上接收的受害人經歷，形成「替代性受害」，去到一個程度有機會引致極端行為。

刺警及自毀行為屬極端表達

香港心理學會副會長張傳義則認為，梁的教育背景與職業進程有明顯落差，他或因而自覺懷才不遇，繼而將這想法投射在社會事件上。梁並非衝動行事，他襲警的行為明顯具象徵性，之後再用同一把刀自刺2次，屬更極端表達，顯示其憤慨及挫敗感。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)