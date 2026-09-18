14歲少女涉與5男性交　YouTuber稱知事主有性經驗　以為她已16歲

14歲少女涉與5男非法性交案（HCCC94/2025），今（18日）在高等法院續審，控方播放第五被告，即事主X指稱任YouTuber的被告的錄影會面。



第五被告黃栢康在會面稱，他和事主X在酒店房間性交，因X來經而停止。兩人之後嬉戲，互相拍打和捏對方，期間他曾「錐」X的大腿。黃指不知道X不足16歲，因X曾和其他人發生性行為，因此覺得她已成年。他指X性交後翌日曾向他傳送相片，顯示她的左手臂有少許瘀痕，又發訊息稱：「多謝你嘅禮物」。



五名被告分別為譚兆竣 （28歲，小學老師)、陳家明（33歲，地政主任）、吳啟正(24歲，工程實習生）、曹杰庭（31歲，消防員）和黃栢康（28歲，YouTuber)。5人各被控一項與未成年少女發生性行為，及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，曹另被控一項未經同意下作出的肛交罪。此外，黃栢康被控2項襲擊罪，案件發生於2023年5月3日至6月2日，女事主X案發時14歲。

第五被告黃栢康，他另涉兩項襲擊罪。(資料圖片)

其餘4名被告(看下圖)

黃在錄影會面自稱無業

控方傳召和第五被告黃栢康進行錄影會面的黎姓警員作供，並播放該錄影會面，黃在會面自稱無業。於2023年4月底、5月初，他在交友程式Heymendi認識X，之後兩人改用Telegram聊天。

與X在浴室洗澡時曾嬉戲

黃又指他約X於2023年6月2日下午4時許，到荃灣絲麗酒店閒談和發生性行為，黎問是哪一人先提出，黃稱是他先提出，X同意。黃續指X在房間先替他口交，然後他戴上安全套，與X發生性行為，期間發現有血跡，知悉X正來經，他便停止性交，之後兩人到浴室洗澡，期間嬉戲，互相噴水和拍打。

認曾用手肘錐X的大腿

黃補充說，是X先拍打他的臉，黃便打X的腰。兩人有互捏對方，當X捏黃的大腿後，黃便「錐」了X的大腿。黃指洗澡後，兩人繼續聊天和互相捏對方，X曾用空的水樽拍打他。其後，他們離開酒店，並在升降機內有打鬧動作。他指那天兩人曾開玩笑，黃曾拍打X兩、三次。

知X有性經驗以為她已滿16歲

黃又稱不知道X不足16歲，因他沒有問X的年齡，但知道X曾和其他人發生性行為，因此覺得她已年滿16歲。

案發時不見X有瘀傷

黎指警方在6月5日，即案發後三天，發現X的雙手手臂有瘀痕，黃指部份瘀痕可能是兩人嬉戲時造成，他稱案發時不見X有瘀傷。而他於6月3日，即案發後翌日，亦收到X的相片，顯示她的左手臂有少許瘀痕。他其後收到X訊息稱：「多謝你嘅禮物」，被告回覆：「並不是我意願」，X再稱：「唔緊要，我鐘意就得。」黃解釋「禮物」指瘀痕，「並非我意願」是指當時是嬉戲，他不是有意造成該些瘀痕。

辯方指黃被捕時稱沒與X性交

黃栢康的代表大律師盤問黎時指，黎和另兩名同僚到黃的住所拘捕，黃稱不知道X不足16歲，因X來經，兩人在酒店房間內沒有性交，只是在玩遊戲等，但黎選擇性作出紀錄，濃縮為黃在警誡下稱：「唔知個女仔未夠16歲，我打佢，同佢玩下，唔係有心傷害佢。」

黃想服藥被警喝止

辯方又指，黃在單位內曾取出藥物，遭一名警長喝停。黃解釋他需服用專注力不足及過度活躍症的藥物，但最終放下該些藥物。辯方續指，警長在前往警署途中，指黃承認和X性交，很快便會獲釋，又謂：「條女話你入咗去，話你打佢。」又指若黃不招認，將有：「更多後續。」甚至不能保釋返家。黎否認辯方說法。

此外，黎稱黃在警誡下表示：「呢套衫性交時著。」辯方質疑其說法是性交時穿著該衣服，並不可能，指黎虛構該說法。黎否認，反指辯方應問黃為何這樣說。