中央電視台播機場三跑道系統紀錄片　機管局：續擴展至1.2億人流

香港國際機場第三條跑道2022年7月8日啟用，而整個三跑道系統（北跑、中跑及南跑同時作飛機升降） 也在2024年11月28日全面投入運作。機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，以宏觀視覺專題介紹三跑道系統的建設歷程，影片周一（9月21日）於中央電視台四套國際頻道黃金時段播出。



機管局行政總裁張李佳蕙接受紀錄片攝製隊專訪時表示，機管局已經展開了航線的計劃，將要加大在「一帶一路」的拓展能力，包括中東、中亞、南美、非洲及東南亞地區。機管局主席林天福表示，會充分利用三跑道的運力，繼續擴展香港的國際網絡，達至每年處理1.2億人流及貨運1,000萬噸的目標。



機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，以宏觀視覺專題介紹三跑道系統的建設歷程，影片9月21日於中央電視台四套國際頻道播出。（影片截圖）

機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，以宏觀視覺專題介紹三跑道系統的建設歷程，影片9月21日於中央電視台四套國際頻道播出。（影片截圖）

機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，以宏觀視覺專題介紹三跑道系統的建設歷程，影片9月21日於中央電視台四套國際頻道播出。（影片截圖）

影片名為《展翼香港》，長約25分鐘。片頭解釋原本雙跑道系統逐漸逼近容量上限，機管局因此決定在機場北海填海興建第三條跑道。工程由2016年開始，需填海拓地約650公頃，採用「深層水泥拌合法」填海技術，既高效又環保。

機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，當中介紹如何填海拓地約650公頃，採用「深層水泥拌合法」填海技術，既高效又環保。（影片截圖）

機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，當中介紹如何填海拓地約650公頃，採用「深層水泥拌合法」填海技術，既高效又環保。（影片截圖）

機管局首席可持續發展主管李仲騰表示，在工程進行時，如發現有中華白海豚進入監察範圍會即時停工，直至其離開30分鐘後才復工。（影片截圖）

由於該位置附近有中華白海豚棲息，故特別作出安排，在工程進行時，如發現有中華白海豚進入監察範圍會即時停工，直至其離開30分鐘後才復工。

香港國際機場在2024年11月28日起，三條跑步開始同時投入運作。（影片截圖）

香港國際機場在2024年11月28日起，三條跑步開始同時投入運作。（影片截圖）

香港國際機場在2024年11月28日起，三條跑步開始同時投入運作。（影片截圖）

影片又介紹今年才啟用的一號客運大樓二號客運廊（T2），興建採用模塊化施工技術，組件在內地生產，再分批用躉船運到香港工地裝配，這個技術由從方案設計，到技術裝備應用，至現場的管理，全部都是國產化。

影片又介紹今年才啟用的 二號客運大樓（T2）。（影片截圖）

全新的無人駕駛捷運系統將連接二號客運大樓至客運廊，穿過機場快線地下，距離地面只有10米。（影片截圖）

全新的無人駕駛捷運系統將連接二號客運大樓至客運廊，穿過機場快線地下，距離地面只有10米。（影片截圖）

機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，當中介紹行李運輸系統。（影片截圖）

機場管理局與內地中央電視台（CCTV）合作拍攝大型紀錄片，當中介紹行李運輸系統。（影片截圖）

機管局行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場定位是在亞洲是一個最重要的國際樞紐，「作為亞洲國際重要樞紐，香港國際機場有大灣區做腹地，機場需要思考如何更好服務整個大灣區市場，讓貨流、客流、資金流都能夠利用香港連接到全世界。」

張太表示，在沒有三跑系統之前，香港國際機場已經到了飽和狀態，已經不能再拓展更多的航線；三跑道系統新增運力，讓香港國際機場可以去拓展更多航線。機管局已經展開了航線的計劃，將要加大在「一帶一路」的拓展能力，包括中東、中亞、南美、非洲及東南亞地區。

機管局行政總裁張李佳蕙指在沒有三跑系統之前，香港國際機場已經到了飽和狀態；三跑道系統新增運力，讓香港國際機場可以去拓展更多航線。（影片截圖）

機管局主席林天福對機場城市的未來發展充滿期待。他表示，建成三跑道系統之後，機管局會全力推動機場城市的發展，機場城市會以 SKYTOPIA（世桃彼亞）命名，這是香港的天空之城，包括有游艇港灣、全港最大的室內表演場地，藝術及珍品倉儲設施等等項目，將會在未來幾年陸續落成，機管局相信世桃彼亞會為香港未來創造更大的經濟價值。

林表示，國家「十五五規劃」肯定了香港的航空樞紐地位，機管局會充分利用三跑道的運力，繼續擴展香港的國際網絡，達至每年處理1.2億人流及貨運1,000萬噸的目標，讓香港更好融入國家發展大局，為加快建設世界一流灣區貢獻香港力量。

機管局主席林天福表示，繼續擴展香港的國際網絡，達至每年處理1.2億人流及貨運1,000萬噸的目標。（影片截圖）

運輸及物流局長陳美寳接受紀錄片攝製隊專訪時表示，香港具備發展國際航空樞紐的獨特優勢和深厚的基因，包括在《粵港澳大灣區規劃綱要》，還有「十四五規劃」之中，也給香港賦予明確的政策支持。