今日新聞8分鐘｜4犬圍攻私家車｜躁男不滿開車門 與酒店職員爭執

運動場外現針孔飲品 校運會16學生不適

黃大仙發生一宗懷疑飲品包裝現針孔事件。今日（22日）下午時份，有學生在社交媒體上發布一則帖文，指其參加學校運動會，午飯時間有人免費派發一款品牌名為「尖叫」的運動飲品。惟有學生發現飲品包裝上有懷疑針孔，恐有人將不明液體倒入飲品內。學校老師得悉事件，隨即收起相關飲品。

油麻地兩躁漢互毆 扯髮出拳拖鞋打臉打出街

油麻地爆發街頭打鬥事件。網上片段流傳，兩名男子在寧波街近新填地街街頭發生激烈肢體衝突，其中一人扯住對方頭髮將其摔倒在地，隨後更執起拖鞋打對方頭部；兩人一路從街頭糾纏扭打至街尾，其後捱打男子反擊，追逐對方並揮拳相向。片中見到兩人更一度在馬路中心互毆，返回行人路不久即有車駛過，險象環生。

4犬圍攻停泊私家車 扯甩泵把遇警車速逃

本港近期發生多宗懷疑「狗咬狗」和「狗咬人」的慘劇，引來全城關注。Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」今日（23日）凌晨流傳多張圖片和影片，顯示屯門富盛街18號一個屋苑對出，有4隻無人看管的狗隻大肆圍攻一輛停泊上址掘頭路的私家車，其中一隻用口強行扯開車頭泵把，其餘3隻上前觀看，有一隻爬上車頭冚位置，場面相當驚嚇。

圖中可見，4犬見到警車後一度停留，繼而走到附近屋苑門口，因設有鐵閘，所以無法進入。

躁男不滿被開車門 與酒店職員黐手扔雪糕筒

Threads昨日（22日）流傳兩段影片，帖主指出事發現場是尖沙咀彌敦道一間酒店門外車輛上落客位置，一名酒店男職員看似行李服務員，正和另一名戴帽男子在上址纏鬥，附近有多輛私家車，包括林寶堅尼跑車。戴帽男一度想用雪糕筒當作武器，但被職員阻止，戴帽男不斷爆粗，兩人當眾施以「黐手」，引來其他職員上前調停。

戴帽男爆粗怒斥「佢開X我車門」、「泊呢度畀個客上，你開我車門」、「你伙記開我車門」，相信戴帽男駕車前往上址接客，不滿酒店職員打開其車門，職員即場解釋，但影片未能記錄其言論。戴帽男激動到一度怒扔該個雪糕筒，影片拍到戴帽男的座駕，其他職員極力化解雙方衝突。

柬埔寨2萬人詐騙園區曝光 「業績是尊嚴」

9月21日，柬埔寨政府罕有地容許來自近40間國內外媒體約78名記者進入位於波羅勉省（Prey Veng）的「8號園區」（No. 8 Park）進行報道。該園區據報是屬於太子集團的一個大型詐騙基地，是一個可容納約2萬人「城中城」（city within a city）。據柬埔寨媒體拍下的照片可見，辦公室內掛有用中文寫的口號：「業績就是尊嚴」；「請不要假裝很努力，因為結果不會陪你演戲。」

警務副處長退休 以國安為榮難忘扶阿婆過馬路

警務處副處長（國家安全）簡啟恩9月榮休，他接受傳媒訪問時回顧過去35年警察生涯，由「扶阿婆過馬路」到成為國安處之首，簡啟恩認為每一個崗位均有意義；而見證兩條涉及國家安全的條例誕生，更為他退休前寫下最光榮的一頁，「守國安處我感到好光榮，可以同我啲同事一齊作戰！」

行政長官李家超上周三（9月16日）公佈《施政報告》時提出首個「五年規劃」，簡啟恩稱未來五年國安離不開軟對抗、本土極端主義、外國勢力及海外逃犯四大風險，警隊會善用AI協助維護國家安全，籲大眾不要以身試法，「國安才能港安，國安才能家安」。卸下繁重工作，簡啟恩暫無進一步規劃，最希望「好好休息，陪伴家人」。

駕Tesla撞斃電女子 司機危駕罪成囚10月

Tesla司機在龍翔道從後撞到一部電單車，車上一對夫婦妻死夫傷，男司機否認兩項危駕罪，案件（DCCC676/2025）今（22日）在區域法院裁決，法官陳廣池指現場沒有留下煞車痕，推斷被告轉線時沒有專注並加速轉線釀成意外，裁定被告全部罪成。

在意外中受傷的電單車司機，得知妻子不治時曾一度激動搶警槍圖自盡，該丈夫即場被制服，亦要就搶槍被判囚3個月。該同案是由陳官處理，陳官判刑時慨歎這場意外改寫了兩個家庭的命運，形容是一宗徹頭徹尾的悲劇。

公務員加薪｜全體劃一加人工2% 楊何蓓茵：總涉及60億公帑開支

【公務員加薪 / 公務員加薪2026 / 公務員薪酬 / 加人工 / 公務員加薪表 / 楊何蓓茵】公務員加薪幅度今天（9日）出爐。公務員事務局局長楊何蓓茵指，今早行會討論了薪酬調整，決定建議公務員劃一加薪2%，生效期追溯至4月1日生效。楊何蓓茵指，今次加薪考慮了過去一年香港經濟錄得增長，生活開支上漲，私人公司僱員的趨勢淨指標都是正數，顯示私人市場普遍薪酬上漲。

瑪麗醫院壞𨋢 工程師判社服令160小時

瑪麗醫院新大樓的升降機自去年11月起分階段啟用，及後多次發生故障。據報事件涉井道歪斜問題，導致升降機無法妥善安裝，或要更換升降機款。涉案註冊升降機工程師早前被機電署票控「不當地發出安全證書」等兩罪。他經審訊後被裁定罪成，案件（ESS25361-25362/2025）今（23日）在東區裁判法院，被判160小時社會服務令。

暫委裁判官何子俊判刑時指，本案的嚴重性不容忽視，案件涉及公眾利益及安全，社會依賴工程師的專業為升降機安全把關，涉案的更是醫院升降機，使用者包括病人及探訪人士，令本案更具嚴重性。