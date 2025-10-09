月餅盒回收2025｜回收派$100優惠券+回收點一覽｜美心/奇華/皇玥

月餅盒回收懶人包｜中秋節眨眼便過去，但剩下來的月餅盒怎麼辦？其實香港有不少飲食集團、零售商以及環保機構都有舉辦回收活動，有部分更會送優惠券以作鼓勵市民為環保出一分力，《香港01》好食玩飛記者已為大家整理7大提供月餅盒或月餅回收的集團及團體，當中美心更會大派3萬張高達$78的餐飲優惠券、奇華亦會送出高達$100的優惠券。如果家中有月餅盒需要處理，就要留意下文啦！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

中秋過後，相信每家每戶都為處理月餅盒而頭痛萬分。（資料圖片）

月餅盒回收【1】奇華餅家⸺$20優惠券（每人最多限領5張）

即日至10月28日，市民只要帶同一個已清潔的月餅罐，不論任何品牌，都可以交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，便可獲得奇華餅家$20優惠券一張（每人最多可換5張），即共$100；而S*REWARDS會員更可額外獲贈雙倍的優惠券。

優惠券共22,000張，送完即止。市民可於2025年12月31日前，在奇華餅家香港各分店（香港國際機場及崇光百貨除外）正價購物滿$100時使用。

回收地點-指定商場之禮賓處或服務台如下：

1. 屯門市廣場（電話：2450 7782）

2. 奧海城（電話：2740 4108）

3. 荃新天地（電話：3926 5708）

4. 中港城（電話：2736 0113）

5. 黃金海岸商場（電話：2452 6566）

6. 尖沙咀中心（電話：2721 5489）

7. 藍灣廣場（電話：3407 4220）

8. 帝庭軒購物商場（電話：3125 4000）

9. YM2裕民坊（電話：2739 6235）

10. 朗壹廣場（電話：2669 1928）



＊YM2裕民坊不設S⁺ REWARDS會員雙倍優惠券



奇華餅家提供月餅罐回收活動，可換領$20優惠券。（Facebook@奇華餅家 Kee Wah Bakery）

月餅盒回收【2】美心月餅⸺最高$78電子餐飲券

即日至10月26日，美心集團將派出30,000張美心電子餐飲券。市民只要帶同一個已清潔的月餅盒，不論任何品牌，交到指定商場或屋苑回收點，即可獲贈最高$78的電子餐飲券，送完即止。

優惠包括美心MX晚市惠顧滿$60減$8、美心中菜惠顧滿$500減$50、美心西餅惠顧滿$40減$5、東海堂惠顧滿$50元減$5，以及及&you惠顧滿$100減$10。

回收地點-商場及商廈地點：

+ 6

屋苑地點：

月餅盒回收【3】家點匯收×香港崇光百貨⸺SOGO$5電子現金券

即日起至10月14日，家點匯收與香港崇光百貨合作，推出「家點匯收月餅盒回收行動」。大家可將洗乾淨的月餅盒，不論是鐵盒、紙盒還是膠盒，交到崇光銅鑼灣店B2層的崇光超市Freshmart，便可回收。此外，只要追蹤崇光超市IG或小紅書，更可贈獲SOGO$5電子現金券。

月餅盒回收【4】皇玥⸺$20優惠券

即日起至2025年10月31日，大家只需攜帶完整的皇玥月餅皮紋禮盒到任何皇玥門店，即可享每盒$20回贈，可用於即時購買餅食產品（節日產品及禮券除外）。

月餅盒回收【5】順豐香港×惜食堂⸺回收未食過的月餅

除了月餅盒，如果月餅太多吃不完也不用擔心。順豐香港與慈善機構惜食堂合作推出「月餅捐贈及回收計劃」 ，市民只要在10月13日之前，將未開封及獨立包裝，食用期達4星期、由香港政府認可公司製造的月餅交到10間指定門店便可回收。但要留意，需要冷藏的月餅，如冰皮月餅、雪糕月餅，月餅盒等並不適用於此活動。

回收地點-「月餅捐贈及回收計劃」指定門店一覽

「月餅捐贈及回收計劃」指定門店一覽（官方圖片）

月餅盒回收【6】環保署「且有綠在區區」⸺全年回收

環保署轄下的社區回收網絡「綠在區區」在港九新界均設有共160個回收環保站，全年接受各類回收物，包括月餅盒。市民可查閱以下官方網站尋找就近的回收點。回收站名單

月餅盒回收【7】綠領行動⸺月餅盒回收

環保組織綠領行動今年繼續舉辦「月餅盒回收大行動」。即日至10月17日，市民可將已清潔乾淨的金屬或紙質月餅盒帶到指定的社區回收點，為環境出一分力。回收地點清單

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略