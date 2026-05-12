陪伴中大師生逾30載范克廉樓咖啡閣結業　新學期由美心集團接手

【結業潮／中文大學／范克廉樓咖啡閣／Coffee Corner／美心集團】陪伴歷代中大師生成長的范克廉樓咖啡閣（Coffee Corner）已在周日（10日）結業，負責人林亮明1996年繼承父業後，曾擊敗麥當勞與中大續約，高峰期每日接待逾千名食客，惟30年匆匆過去，他如今年屆六旬，也踏入退休年紀，考慮到身體及家庭因素不再投標，中大最終交由美心集團在新學期易手。



陪伴歷代中大師生成長的范克廉樓咖啡閣（Coffee Corner）已在5月10日結業。（中大FB圖片）

陪伴歷代中大師生成長的范克廉樓咖啡閣（Coffee Corner）已在5月10日結業。（中大FB圖片）

負責人加拿大畢業回流後1996年繼承父業至今

中文大學本部范克廉樓地下的咖啡閣Coffee Corner屹立逾30年，終不敵時代洪流，於周日結業。時間回到1990年代，那時候負責人林亮明的父親在葵涌經營的冰室結業，轉投經營中大的咖啡閣，其後他畢業返回香港後，不忍父親60多歲仍辛苦經營，於是在1996年繼承父業至今。

Coffee Corner已在中大屹立逾30年。（中大FB圖片）

Coffee Corner在2001年擊敗麥當勞等連鎖集團，成功與中大續約。（中大FB圖片）

曾擊敗麥當勞續約 高峰期每日接待逾千名食客

林亮明接手後在2001年擊敗麥當勞等連鎖集團，成功與中大續約，更引入加拿大常見的越南湯河，深受師生歡迎，高峰期每日接待逾千名食客。

2019年社會運動及新冠疫情爆發後，Coffee Corner的人流已遠不如前。（中大FB圖片）

越式火車什錦湯河粉只收37.3多元。（中大FB圖片）

社運及新冠疫情後人流不大如前

轉折點在2019年社會運動及新冠疫情爆發，學校授課一度轉為線上，咖啡閣人流不足平時兩成，其後社會開始復常，惟他感到師生的消費模式及校園氣氛改變，即使受到大學膳堂管理委員會規管，飯堂定價親民，越式火車什錦湯河粉只收37.3多元，但人流已遠不如前。

Coffee Corner已在中大屹立逾30年。（中大FB圖片）

Coffee Corner老闆林亮明考慮過讓資深員工接手，但他感到不放心。（中大FB圖片）

易手由美心集團由新學期起經營飯堂

直至今次中大再次招標，林亮明考慮到年屆六旬，身體檢查結果欠佳，也希望抽空陪伴家人，決定退休不再入標，雖然考慮過讓資深員工接手，但他感到不放心，最終中大決定交由美心集團在新學期易手。