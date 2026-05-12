美心URBAN Café Commune旺角MOKO店結業　高峰期有4店　悉數告別

【結業潮／美心／URBAN Café Commune／牛角酥】本港結業潮持續，美心集團旗下的「URBAN Café Commune」全線結業，最後一間位於旺角MOKO新世紀廣場的門店，近日結束11年經營。翻查資料，該品牌可追溯至2012年，當時URBAN麵包店的王牌產品牛角酥深受食客歡迎，創出開業首年售逾100萬個紀錄，其後美心集團將品牌擴展至咖啡店，高峰期開有4間，分別位於元朗形點及屯門市廣場等，但全部已經結業，目前只餘下URBAN品牌的麵包店「Urban Bakery」繼續營運。



美心集團旗下咖啡室「URBAN Café Commune」全線結業。（OpenRice圖片）

MOKO新世紀廣場店結束11年經營 美心網頁移除介紹

美心集團旗下咖啡室「URBAN Café Commune」全線結業，最後一間位於旺角MOKO新世紀廣場的門店，近日結束11年經營，美心及商場網頁截至今日（12日）已移除餐廳介紹，致電餐廳也無人接聽。

最後一間位於旺角MOKO新世紀廣場的門店，近日結束11年經營。（OpenRice圖片）

URBAN品牌創立首年售出100萬個牛角酥

翻查資料，URBAN Café Commune可追溯至2012年，當時美心集團在DFI零售集團旗下的連鎖超市Market Place希慎廣場分店內，開設URBAN麵包店，其推出的王牌產品牛角酥深受食客歡迎，創出開業首年售逾100萬個紀錄。

URBAN的王牌產品牛角酥深受食客歡迎，創出開業首年售逾100萬合紀錄。（urbanbakeryhk／IG圖片）

美心集團近年重整品牌組合 發漢展堡包咖啡店「& You」

其後美心集團發展URBAN品牌，高峰期在各區開設4間咖啡店，分別位於元朗形點及屯門市廣場等，惟近年美心集團重整品牌組合，其地位由同檔次的漢堡包咖啡店「& You」取代，至於URBAN品牌另一分支麵包店「Urban Bakery」，則繼續營運。