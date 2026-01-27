美心西餅被指麵包混蛀牙　化驗報告證屬牙齒　美心：全力配合調查

早前網上流傳，有美心西餅顧客投訴在西灣河分店購入美心出品的特濃牛奶麵包，內含懷疑一隻黑色的蛀牙。事隔一個月，事主今（27日）再在社交平台公布事件最新進展，指收到政府化驗報告，證實當日混入麵包的異物屬真牙齒。就有關報告，美心西餅回覆表示，正全力配合食環署相關調查，將繼續維護產品質量，確保為顧客提供安全且優質的食品。



有網民去年12月在社交平台發文，指其家人在美心牛奶多士中發現牙齒。（Threads截圖）

有網民去年12月在社交平台發文，指其家人在美心牛奶多士中發現牙齒。（owl.4865383@threads）

有網民去年12月在社交平台發文，指其家人在進食美心出品的牛奶吐司期間，發現內含懷疑牙齒。（owl.4865383@threads）

上月有網民在社交平台Threads上發文，指其家人在連鎖店美心西餅購買特濃牛奶吐司作早餐，豈料在進食期間，發現麵包內含一粒黑色疑似蛀牙。該名網民續指，家人發現後立即檢查自己的牙齒，確認並非屬於自己，已向食環署通報事件，並將異物交去檢驗，形容「成件事太核突，所以佢都嘔咗成日」。他又指，「𠵱家見到麵包都想嘔，呢一世都唔想再見到美心麵包。」

事主今（27日）指經過一個月的等待，政府向他發出化驗報告，證實異物屬真牙齒。（owl.4865383@threads）

該名網民今（27日），在社交平台Threads公布事件最新進展，指經過一個月的等待，政府向他發出化驗報告，證實異物屬真牙齒。該份文件同時指出，食環署已接獲政府化驗所的報告。《香港01》正就此事向食環署查詢。

美心西餅表示，早前接獲一宗顧客投訴，指在購買的牛奶吐司中發現疑似異物，正全力配合食環署相關調查，會堅守食品衛生及品質的承諾。在整個食品製作及包裝過程中，所有員工必須佩戴口罩和頭套，並穿着全身防護衣。

美心西餅指，生產線裝置了先進的檢測設備，以確保所有產品均達到食品安全標準。每件產品在運至店鋪前，均會被妥善封裝於透明袋中，公司將繼續維護產品質量，確保為顧客提供安全且優質的食品。