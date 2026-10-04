今日新聞8分鐘｜餐車碰乘客 空姐被迫下跪｜工人鬧市吊高冷氣上樓

太子眾酒客上比亞迪 疑搗亂誤啟動駛前 司機站車外捱撞被夾傷腳

太子發生車禍。今日（4日）凌晨5時許，警方接報指，一名男子被夾在兩車之間，救護員接報到場，男傷者右膝受輕傷，清醒由救護車送院治理。

消息稱，4名男子事前在西洋菜北街161號一間酒吧消遣，其間通知另一名29歲男友人駕駛比亞迪私家車到場接走眾人，男友人下車沒有熄匙，嘗試將眾人推上車，並站在一輛白色福士（ Volkswagen）私家車和比亞迪之間，眾人登上比亞迪後，懷疑受到酒精影響，在車內爬來爬去搗亂，相信其中一人觸動按鈕，比亞迪立即駛前，撞向男友人和福士，導致男友人右膝被夾在兩車之間達數分鐘，男友人受輕傷保持清醒，其他人見狀報案。

有片｜上水菜檔失竊 賊人10分鐘搜遍全檔 盜手機及4袋蔬果

上水清濤苑街市昨日（2日）發生爆竊案。失竊蔬果檔檔主今日（3日）在網上公開閉路電視片段緝兇。影片可見，紅衣賊在昨晚約10時09分開始的10分鐘內，在檔口大肆搜掠，猶如進入無人之境，在各個發泡膠箱與貨盤上明目張膽地翻找，順手牽羊拔走充電中的手機；隨後盜走香蕉、火龍果等水果，以及薑及蒜頭等香料，再分贓予把風的黑衣同黨，隨即雙雙滿載而歸離去。

旺角工人吊冷氣機上簷篷 吊吊揈嚇到無人走近 網民批危險

Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」昨日（3日）流傳3段影片，顯示現場是旺角奶路臣街近洗衣街，鬧市人來人往，可見5名工人晚上站在奶路臣街20號啟賢大廈1樓簷篷，另有2人站在樓下馬路位置，他們徒手用繩索吊起1部大型冷氣機組，全程吊吊揈，眾人合力將冷氣機組拉上平台，其間有男工大叫「唔好放手」，亦有人指示其他人如何吊運，最終成功吊上，站在簷篷的男工揮手多謝，高呼「唔該晒」。

由於冷氣機組一度凌空懸於大廈外圍，下方正是馬路和行人路，一旦機組、繩索或其他物件意外墮下，隨時壓傷途人，事件引起多名途人駐足觀望，無人走近，亦沒有車輛駛經。影片拍攝角度未能完整顯示地面情況，因此未知施工期間下方是否已設置圍封範圍、警告標誌或安排人員阻止途人進入危險區域。

東航餐車輕碰手肘 男乘客逼空姐下跪兼｢讓我踹一腳｣引公憤

9月28日，有內地網民在社交平台發佈影片，稱其乘坐的東航航班上有空姐在推餐車時，不慎碰到一名男乘客手肘。男乘客傷勢極輕，卻當場情緒失控，逼得空姐下跪道歉，甚至提出「讓我踹一腳」的要求。

30日，中國東方航空發文回應，指空姐推餐車派飲料時，確實不慎觸碰一名正熟睡乘客的手肘。空姐當即道歉，惟該乘客情緒失控，甚至威脅腳踢空姐，落地後該乘客隨後自行離開。事後東航已為涉事空姐提供心理輔導。

ONE STANLEY缺鋼筋 發展商建灝：配合屋宇署調查 若失誤會補救

由建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件，並要求發展商、承建商提供資料。

發展商建灝地產表示高度重視並會嚴肅跟進，如調查後發現有任何人士於施工質量或其他相關事項上存在失誤，必定根據相關法律法規向受影響物業進行補救，並依法追究有關人士的責任。

貴州流浪貓屋檐上圍觀鎖定烤魚 網民笑言成最強監工團

貴州貴陽一間烤魚店驚現最強「貓咪監工團」。老闆在火爐前烤魚時，4隻流浪貓竟在屋檐上蹲守，眼神更鎖定鍋裡的烤魚，安靜等待老闆投餵。網民紛紛笑稱貓咪是最好的新鮮食材廣告，直言是「小貓嚴選」。

茶果嶺村將清拆｜64年榮華冰室結業 食客排長龍 老闆難捨街坊情

逾300年歷史的茶果嶺村將清拆興建公屋，政府已陸續收地，村內居民紛紛遷出，店舖陸續結業，當中包括陪伴幾代街坊成長、屹立逾60年的榮華冰室，今日（4日）迎來最後一天營業。《香港01》記者到現場視察，榮華冰室今早已座無虛席，門外更排起長長人龍前來告別。

遺憾的是，榮華冰室老闆鏡叔因身體抱恙，今日未能親自落舖打理最後一日生意。他接受電話訪問時難掩不捨，直言最捨不得茶果嶺村的人情味，無奈清拆後街坊即將各散東西，而子女亦無意接手，難以再次相會。