蔡天鳳案．同意案情｜兩湯煲藏頭顱殘肢　毒理化驗未見有中毒跡象

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，控方早上繼續讀出控辯雙方的同意案情。



同意案情指，警方於龍尾單位內，發現蔡天鳳的部份殘肢，包括頭部、肉塊和頭髮。警方檢取蔡的肌肉組織等並送往化驗，毒理化驗則未有檢出當中有毒品或安眠藥，亦未有中毒跡象。



閉路電視顯示，鄺球於案發前約3星期內，曾18次到龍尾單位。其中5次，鄺港傑在場。而鄺球於2月2日到該單位「睇樓」時，曾由地產經紀陪同，也曾進行量度。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

承認事實指，警方在龍尾村單位的兩個大小湯煲內，發現蔡天鳳的頭、5件肉塊和3撮頭髮。

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，控方相信她在當天已遇害。(蔡天鳳IG)

大湯煲內檢獲死者頭部及組織

代表控方的資深大律師郭莎樂讀出的同意案情指，警員於2023年2月24日下午4時許，在龍尾村單位內發現蔡的部份殘肢。法醫指，單位內其中一個爐上，有一個大的湯煲，煲內有蔡的頭部和其他組織。

細湯煲內遺留殘肢毛髮且曾遭烹煮

另一爐上則有一個較細的湯煲，煲內有5塊肉和3撮頭髮，均屬於蔡。她的頭部、肉等都浸在液體內，並且有紅蘿蔔和青蘿蔔。而兩個湯煲的物件，曾被煮過。

黑色膠袋內有已切的蘿蔔及血跡

單位的廚房內有一個黑色膠袋，內有已切開的蘿蔔，但沒有人體部份或組織，膠袋外的底部則發現血跡。

毒理化驗未檢出有毒品或安眠藥

化驗人員從兩個湯煲內檢取死者頭部、血液及肌肉組織等樣本進行化驗，毒理報告顯示並未檢出任何毒品或安眠藥成分，亦無中毒跡象。

首被告鄺港傑曾在案發前5次到龍尾村的單位。(網上圖片)

次被告鄺球案發前曾到龍尾村的單位18次。(資料圖片)

第三被告鄺港智只曾到過龍尾村的單位1次。(資料圖片)

鄺球與鄺港傑多次到過龍尾村

此外，閉路電視片段顯示，鄺球於2月2日「睇樓」至2月21日案發日下午3時許，期間曾18次到龍尾單位。其中5次，鄺港傑在場。鄺球於2月2日視察案單位時，由地產經紀陪同，他並曾在現場進行空間量度。

鄺港智僅於案發當日短暫現身

閉路電視記錄顯示，鄺港智僅於2023年2月21日（即蔡天鳳懷疑遇害當日）下午3時許到過該單位，為其在涉案期間唯一一次現身龍尾村屋。

鄺港傑和鄺球均無刑事定罪紀錄

此外，鄺港傑和鄺球均沒有刑事定罪紀錄；鄺港智則於2013年6月至2015年1月，涉嫌遊說6名在網上認識的人士購買金飾投資，其後偷取他們的金飾總約629萬元。他原定於2015年11月受審，但未有依期歸押。他一直潛逃，至2023年2月25日被捕。鄺港智於2024年6月承認控罪，被判囚3年6個月。該案的事主於2019年已獲得賠償。

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