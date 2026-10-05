蔡天鳳案｜蔡母透露月獲家用過百萬　指蔡與鄺港智讀國際學校認識

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（5日）在高等法院續審，控方讀完同意案情後，傳召控方首名證人，蔡天鳳的母親張燕花作供。



張母透露姓蔡的第二任丈夫，原本在港有3間酒樓，後來結束生意並到海南島發展，每月寄回家的家用亦過百萬元。她又透露，蔡天鳳在國際學校讀書時認識鄺港智，她知鄺父揸的士，她指鄺港智當時自稱家住九龍塘。



蔡母又透露，鄺港智後來搬到她家，蔡天鳳不久後懷孕，她見女兒與鄺港智相愛，便願意照顧外孫，鄺家卻是一罐奶粉都沒有出過錢。她又透露，鄺港智2015年時曾指蔡天鳳無給他錢，兩人因而吵架，最終決裂。但兩人分手時講好，「再見亦是朋友」，故仍保持聯絡，兩家人亦維持良好關係，但仍是蔡家對鄺家「有求必應」，但鄺球一家卻是一餐茶都無請過。



蔡母仍在作供，《香港01》會繼續跟進報道。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花今早起在法庭作供。(資料圖片/梁鵬威攝)

蔡天鳳母親透露蔡天鳳(圖)在國際學校讀書時認識鄺港智。(Abby Choi IG)

蔡母說，她當時所知，次被告鄺球是駕駛的士的。(資料圖片)

第三被告鄺港智當時自稱家住九龍塘。(資料圖片)

蔡母透露姓蔡丈夫原有3間酒樓

蔡天鳳的母親張燕花開始作供，透露蔡天鳳為她和第一任丈夫所生，張之後和第一任丈夫婚姻破裂。蔡天鳳約3歲時，張認識現任丈夫蔡楚生(譯音)。她指，當時丈夫開設三間酒樓，讓她和蔡天鳳可過舒適的生活。此外，蔡天鳳和繼父關係好，她亦改隨父姓。張其後誕下兩名女兒，一家關係密切。

夫回海南做生意 每月寄過百萬生活費

她透露，丈夫其後結束酒樓生意，返回海南做生意，每月寄過百萬元生活費給她們。

蔡天鳳與鄺港智讀國際學校認識

張又指，蔡天鳳就讀國際學校時認識鄺港智。蔡於17歲時和鄺拍拖。她知道鄺父駕駛的士，鄺母和兄長則未有工作。被問及鄺父是否為警長時，她指沒有人講及此事。此外，鄺港智自稱家住九龍塘，但張從沒有去過，不知道是什麼類型的住宅。

蔡天鳳首次懷孕稱：仲返緊學，點算

張續指，鄺港智18歲時搬入與張一家的單位同住，隨後蔡天鳳懷孕。當時蔡天鳳稱：「死啦，仲返緊學，點算。」指鄺港智說好愛其女兒蔡天鳳。張稱覺得既然他們兩人相愛，蔡誕下子女後，她亦願意供養外孫。

指鄺家一罐奶粉都無買過

張指蔡天鳳先後為鄺港智誔下兩名子女，兩人再搬至張對面的單位，並聘請傭工。當時兩人的洗費由張和丈夫提供，鄺球一家則：「奶粉1罐佢哋都冇買到」。

認為鄺家無錢 探孫都好匆忙

張指，鄺港智與蔡同居時沒有工作。鄺球夫婦則間中會探孫兒，張形容鄺球夫婦：「探到好匆忙，睇吓就走人。」主控郭莎樂問張，是否知道鄺家的經濟狀況，張說：「梗係無錢啦……1蚊錢都冇畀過自己個孫。」

指蔡曾讀港大的金融課程

張又提到女兒的背景，指她完成中學課程後，在港大進修金融課程，指蔡用錢「叻」，很會安排。她讀書時賺錢不多，但其父親經常給錢蔡投資，累計逾1000萬元，蔡賺到的錢不用還給父母，蔡可自行處理。

蔡做模特兒亦擅長投資及做買賣

郭莎樂問，蔡有無其他工作，張說蔡有參與時裝活動和媒體活動，做類似模特兒的工作。張稱蔡買股票賺得多，亦涉足拍賣手錶、手袋，又讚蔡：「好聰明。」

指鄺港智曾因蔡無畀錢而吵架並致關係破裂

郭莎樂續問到鄺港智的600萬盜竊案，張稱她直至警方押鄺回家時她才知情，她當時更說：「有無搞錯。」因為她從來沒見過那數百萬。當時鄺和蔡已分開，她見過二人就蔡「冇畀錢」的事吵架，最終關係破裂。

指鄺港智2015年起搬到內地居住

張稱，她原本不知鄺要在2015年11月上庭，她只知鄺說單案：「搞掂咗。」張指鄺港智在2015年起搬到內地，她有帶過孫兒去探鄺，鄺家和蔡家亦一同北上探鄺。

指蔡及鄺港智講好再見亦是朋友

張指，蔡天鳳和鄺港智於2015年分開。蔡起初未能放下分歧，之後兩人繼續聯絡，因為：「大家講好咗再見亦是朋友。」張續稱，無論是女兒或她本人，和鄺家也保持良好關係。兩家人會一同吃飯，或到張的家鄉海南去旅行。張透露，她在海南有地皮和別墅。

張指蔡家對鄺家態度是有求必應

張又稱，鄺家前往海南時，蔡家會支付鄺家的機票費用，若居於她的家鄉，鄺家會住在張的別墅；若住海口，他們住酒店亦由蔡天鳳支付酒店費。至於飲食，張指鄺家：「食嗰啲從來未試過(俾)。」又說：「咁多年從來未食過佢一餐飯嘅錢……去嗰時就搵我，香港又好大陸又好，從來未食過佢鄺球一家一餐飯，飲茶都冇。」她形容，兩家當時關係良好。張形容蔡家對鄺家的態度是：「有求必應，幫佢哋多。」

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