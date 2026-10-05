蔡天鳳案｜案發前3周鄺球「睇樓」兼度空間　曾18次到龍尾村單位

撰文：朱棨新 陳曉欣
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），控方今早（5日）在高等法院繼續讀出控辯雙方的同意案情。
蔡天鳳部份遺體在龍尾村懷疑案發地點內被發現，控方今指閉路電視顯示，被告之一的蔡天鳳前家翁鄺球，2月2日、即案發前3周首次出現在該龍尾村單位，他當時由地產經紀陪同「睇樓」，約兩小時後，鄺球同日再到單位進行量度。
閉路電視亦顯示，連同「睇樓」當天，鄺球於案發前約3星期內，曾18次到龍尾單位，其中5次，另一被告、蔡天鳳的前大伯鄺港傑在場。

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【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳案三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

承認事實指，警方在龍尾村單位的兩個大小湯煲內，發現蔡天鳳的頭、5件肉塊和3撮頭髮。
蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，控方相信她在當天已遇害。(蔡天鳳IG)

鄺球2月初首現身龍尾單位與經紀視察　18次到訪5次鄺港傑在場

代表控方的資深大律師郭莎樂今早讀出的同意案情指，閉路電視片段拍攝到鄺球共18次到訪村屋單位。鄺球於2月2日首次出現，當時他與地產經紀一同視察單位，約兩小時後，鄺球再到單位進行量度。18次中的5次，鄺港傑在場。

首被告鄺港傑曾在案發前5次到龍尾村的單位。(網上圖片)
次被告鄺球案發前曾到龍尾村的單位18次。(資料圖片)
第三被告鄺港智只曾到過龍尾村的單位1次。(資料圖片)

前夫鄺港智僅於案發當日短暫現身

閉路電視記錄顯示，另一被告、蔡天鳳前夫鄺港智僅於2023年2月21日（即蔡天鳳懷疑遇害當日）下午3時許到過該單位，為其在涉案期間唯一一次現身龍尾村屋。

【蔡天鳳案・專頁】

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