蔡天鳳案｜鄺球名註冊海南物業、勞斯萊斯　蔡母：所有嘢借佢哋名

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，控方首名證人、蔡天鳳的母親張燕花繼續作供。除了加多利山物業在鄺球名下外，張燕花今日進一步披露，蔡天鳳有其他資產亦以鄺球名義註冊，包括海南的單位、一部勞斯萊斯汽車及一部黑色七人車。其中，海南物業及七人車出售後，款項歸還蔡天鳳。



張燕花解釋資產登記在鄺球名下的原因，是「好多嘢，所有嘢都係借佢哋嘅名」，又指賣得的錢歸女兒所有，因「平時啊女幫佢全家啦，對佢全家咁好啦，有著數，投資呢啲嗰啲，聽佢講咁賺錢就要賣啦嘛，佢賣得到就攞去賣，錢就俾啊女」。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花稱，蔡天鳳在海南的物業、在深圳的勞斯萊斯及七人車，以鄺球名義註冊。(梁鵬威攝)

張燕花昨日首日作供，提及女兒蔡天鳳購入加多利山物業，供她與鄺港智所生的子女居住，該單位登記在鄺球名下。後來蔡天鳳欲安排子女轉校到屯門，希望收回單位出售，但遭鄺家反對，「全家都唔肯」，張主動致電鄺球，鄺球更「要打要殺」，不肯交樓。

張今日作供續指，鄺球起初拒簽，又指若賣樓「就殺死你」，鄺球亦有襲擊女兒，張形容：「真係打呀女，真係有打。」張形容，鄺球當時態度兇惡，曾稱：「你夠膽，我殺咗你全家。」張其後她回覆鄺球說：「走法律程序，法庭見。」又指：「大家就反面㗎啦。」至2022年10月底，鄺球才願意簽下授權書。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

張燕花亦進一步披露女兒有其他資產，同樣在鄺球名下，包括海南的物業，在深圳的一輛勞斯萊斯名貴房車及一輛黑色七人車。

海南物業出售後 蔡取回賣樓款項

庭上播放張燕花與蔡天鳳之間的語音訊息，兩人以海南話對話。其中於2022年10月17日的訊息，蔡天鳳說：「慢慢諗返我大陸間屋，兩車，手錶都畀咗佢。」張庭上解釋，對話中的單位是指內地海南的單位，以鄺球名義購買。蔡和鄺球爭拗時，蔡便想收回所有的東西。鄺球最終就內地單位簽委託書，讓張兄長的女婿出售，該單位已於2022年12月賣出，蔡取回賣樓的款項。

因鄺港智稱要做生意而買入兩車

至於對話中的兩輛車，張指亦是在以鄺球名義購入，分別為1輛勞斯萊斯和1輛黑色七人車。兩車均在深圳，其中七人車已賣出，款項歸蔡所有。張補充，鄺港智聲稱要做生意，蔡天鳳因此購買兩車。張亦補充，與女兒對話中提及的手錶，是給了鄺港智。

被問及為何要以鄺球名義買樓和車，張解釋：「好多嘢，所有嘢都係借佢哋嘅名」，而且「大家三頭六面講清楚」，賣出相關物品的款項，將歸蔡天鳳所有。張又指：「平時啊女幫佢全家啦，對佢全家咁好啦，有著數，投資呢啲嗰啲，聽佢講咁賺錢就要賣啦嘛，佢賣得到就攞去賣，錢就俾啊女」。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，及後發現被殺。(網上圖片)

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開案陳詞