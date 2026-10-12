新皇崗口岸．最新消息｜06:30開通　首批旅客以合作查驗模式過關

新皇崗口岸｜連接香港與深圳、重建後的皇崗口岸今（12日）今早六時半正式啟用。大樓共有九層，四樓是入境大堂，五樓是離境大堂，共設有134條自助通道和68個傳統人工櫃枱。大約清晨5時許，在香港方的皇巴士新田總站已有巴士迷到場送別。



皇崗口岸聯檢大樓啟用一刻，首批北下南下的旅客以「合作查驗、一次放行」的全新通關模式過關。新皇崗口岸啟用最新消息，持續更新。



重建後的皇崗口岸在10月12日早上6時30分正式啟用，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，首批旅客從深圳通關到香港。（許靖雯攝）

重建後的皇崗口岸在10月12日早上6時30分正式啟用，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，首批旅客從深圳通關到香港。（許靖雯攝）

【06：30】重建後的皇崗口岸在早上6時30分正式啟用，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式。

新皇崗口岸預計於今（12日）早清晨6時15正式啟用，有15名市民清晨到場搭首班車，城巴亦為到場市民準備「首航證書」及紀錄品。

蔡先生清晨特地與家人一同出行，於清晨4時許便抵達現場，準備試搭城巴新開辦的皇崗「B14」專線巴士。（陳永武攝）

【06：20】新皇崗口岸啟用，啟德有新巴士線前往，今早有市民搭首班車望體驗新皇崗口岸。

【06：15】新皇崗口岸今日開通，有市民特地到位於觀塘的永東巴士車站，等候前往新皇崗口岸的頭班車。居於內地、每周有五至六日也要在港通宵工作後乘搭跨境巴士回家的楊先生指，既然經常也要過關，打算盡早熟習一下流程。

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新皇崗口岸將於周一（12日）清晨6時半正式開通。（資料圖片／湯致遠攝）

新口岸升級為「合作查驗、一次放行」模式。旅客只需於同一座聯檢大樓，辦理深港兩地手續，透過「三道門」自助通道實現「排一次隊、查一次證、核實一次身份」，並支援「刷臉」通關，無須再像舊口岸般轉乘「皇巴」跨境巴士。

新口岸繼續維持24小時通關。旅客自助通道核驗僅需20秒，整體過關時間由以往舊口岸「兩地兩檢」的30分鐘大幅縮短至約5分鐘。口岸初期預計每日可處理高峰流量20萬人次，未來可提升至30萬人次。

車輛通關方面，新口岸引入「聯合一站式」車道，設有26個私家車及過境巴士檢查亭，並配備香港海關8個前置抽查亭，司機一次停靠即可完成深港兩地查驗，顯著提升跨境車輛通行效率。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

俗稱「皇巴」的皇崗跨境巴士，全稱「落馬洲—皇崗過境穿梭巴士」，早年因車身顏色為黃色，亦被暱稱為「黃巴士」。皇巴過程是往返香港落馬洲管制站、與深圳皇崗口岸之間的專營過境穿梭巴士服務。皇巴於1997年3月20日正式投入服務，是近30年來連接深港兩地陸路邊境的重要交通工具。

及至2003年1月27日，落馬洲／皇崗口岸正式實施24小時旅檢通關，皇巴同步成為全港首條24小時營運的跨境陸路公共交通工具。受惠於內地開放港澳「自由行」，皇巴成為深宵時段跨境旅客的首選，在2006年全盛時期，皇巴士年載客量高達1,800萬人次，日均接載近5萬人次。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

有見及此，皇巴車隊最初為單門單層巴士；及後營辦商引入大型低地台雙門巴士，以加快上落客的效率。但好景不常，2020年因應「新型冠狀病毒」疫情，皇巴士停駛長達3年，至2023年才恢復營運。最終，新皇崗口岸的出現，皇巴亦隨著時代步伐，成為歷史名詞。

皇巴士總站在1997年3月開始營運，初時是露天的車站，2005年增設四個相連空調候車室。（資料圖片／林遠航攝）