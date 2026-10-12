新皇崗口岸不設網約車位內地客感困惑　姚銘促合法化後增上落客位

新皇崗口岸今日（12日）早上六時半正式啟用。口岸不設網約車上落客位，僅車隊的士可以使用預約的士上落客位。有內地旅客認為不便，未想過網約車不能到達關口。立法會新界北議員姚銘今日到場視察，認為網約車規管實施後，可檢視有否空間增設上落客位。



2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，口岸不設非的士車隊網約車上落客區，亦無私家車上落客位。（夏家朗攝）

早上八點繁忙時間，皇崗口岸市區的士站一度排長龍，市區的士較疏落，約數分鐘才有一架埋站，新界的士則來得較密，未見人龍。

2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，早上8時繁忙時間，皇崗口岸市區的士站一度有人龍。（夏家朗攝）

排市區的士站的王先生指排了大約五分鐘，到達運輸交滙處後，才獲現場工作人員告知網約車等不能到達口岸。現場有的士車隊預約資訊，包括下載應用程式的二維碼，但他指工作人員並無提及，指示他到的士站候車。

內地客搭滴滴抵深方口岸區 對網約車無法在港方口岸區接客感困擾

王先生在內地習慣使用「滴滴」出行，今早也是搭乘滴滴抵達深方口岸區，他坦言沒想過網約車不能到達關口，對於無法掌握車輛抵達時間，覺得有些困擾。

2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，王先生在市區的士站排了五分鐘，指自己趕時間，對於無法掌握的士抵達時間，覺得有些困擾。（林遠航攝）

新界北立法會議員姚銘今早到場視察後向記者表示，合法網約車現時未正式營運，加上口岸屬禁區範圍，因此無法讓普通私家車進入，認為當日後合法網約車正式營運，當局應檢視有否空間增設上落客位。

姚銘又指，留意到現場有不少旅客打算前往機場，建議當局亦要檢視各巴士路線實際使用情況，若有特定地區需求較高，可優先考慮增加前往該區的巴士或小巴路線。