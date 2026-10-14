蔡天鳳案｜譚方駿爆曾想與蔡帶4子女移英　指鄺家恐怖包括鄺港傑

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的丈夫譚方駿今午（14日）繼續接受辯方盤問，並被問及蔡對鄺家特別是鄺港傑的看法。



辯方質疑在蔡天鳳對鄺港傑的評價並非太差，蔡形容鄺家「恐怖」時，沒有包括鄺港傑，譚不同意，指鄺港傑有事時會與家人同一陣線。

譚又透露曾想過與蔡及其4名子女一同移民英國，辯方指這會令鄺家與孩子切割，譚同意，又重申蔡不想孩子見鄺球，並提及蔡到法國工作時，得知鄺家的人帶蔡的孩子見鄺球後，蔡很生氣。

譚今接受盤問時一度情緒不穩，他作供時亦不時喝水，散庭時已喝光兩瓶，桌上留下一團紙巾。他複述蔡天鳳時，不時會表現激動。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

辯方在庭上呈上多張蔡天鳳(右)與首被告鄺港傑(左)的照片，鄺會以「sis（姊妹）」形容蔡。(網上圖片)

蔡天鳳丈夫譚方駿作供提及蔡天鳳時，不時會表現激動，並在一日審訊中喝了兩瓶水及留下一堆紙巾。（方承恩攝）

辯方指爭執事件上 鄺港傑是和事佬

譚方駿昨作供時提及，蔡天鳳於2022年6至7月期間，曾與鄺球發生衝突，他指蔡事後稱：「老公啊，我哋真係要盡快離開呢一家人啦，佢哋越嚟越恐怖，唔識感恩」。代表鄺港傑的大律師Trevor Beel，今就此事盤問譚，指事件中，鄺港傑也有阻止鄺球衝向蔡，譚同意，並認同鄺港傑是「和事佬」，有阻止蔡被襲。

譚認為蔡形容鄺家恐怖是指全家

辯方指蔡事後指「恐怖」，其實不包括鄺港傑，譚不同意，但同意事件後仍和鄺港傑有聯繫。辯方問鄺港傑做了甚麼事令蔡不悅，讓蔡指責他。譚承認蔡的確沒有指名道姓，逐個鄺家成員點評，但強調蔡當時指的「恐怖」，是指整個鄺家。

鄺港傑有事會與家人同一陣線

譚又引述蔡當時的說法指，鄺港傑屬「OK」，但指鄺家始終是一家人，譚形容是：「有乜事會攬大家。」譚解釋，若發生爭執，鄺港傑會和家人同一陣線，至少會和父母同一陣線。辯方多番著譚舉出例子，譚指在子女管教方面，蔡和李瑞香有分歧，鄺港傑會替母親求情，例如說：「佢會話媽咪都係咁樣諗啫。」

譚方駿指蔡天鳳最重視的就是她的4名子女。(Abby Choi IG)

譚透露曾打算與蔡移民英國

譚又透露，他曾打算與蔡移民英國，在當地開餐廳。Beel問譚是否因此到餐廳學習？譚同意是原因之一，同時他想學多點東西。Beel進而問，譚是否想與蔡展翅高飛，獨立於譚父？譚指他留學回港時只是二十歲，經驗不多：「咁屋企係有嘢俾我做，我好多嘢都係由最基本、最低做起。」若移民，他會帶蔡的4名子女一起走。Beel指，那樣鄺球與兩個孫的聯繫就會被切斷。譚同意。

譚指子女是蔡在世上最重視的人

Beel指，蔡對鄺家最大部分的不滿源自管教孩子的方式。譚同意，指子女是蔡「呢個世界上最value嘅人」，譚又說：「同埋佢作為一個母親，佢花好多心機喺小朋友身上，佢都幾嚴謹，唔止知識，講緊品行，佢哋嘅三觀。」即世界觀、人生觀。

譚方駿指，蔡天鳳曾因鄺家帶其子女見鄺球而不悅。(資料圖片)

譚方駿指蔡天鳳得知子女被帶到前家姑李瑞香(左)及鄺球的生日會而不悅，圖右為鄺港傑。(網上圖片)

蔡曾因子女被帶見鄺球而不悅

辯方指，既然蔡有子女撫養權，何不接兩名年幼子女一起住？譚說譚家有考慮並提議過，但蔡有顧及鄺球夫妻：「咁人哋嘅爺爺嫲嫲點啊？」譚指，蔡不喜歡鄺球與子女接觸，曾因知悉子女被帶到李瑞香生日會及鄺球生日會而不悅。

指鄺家各人互相推卸不知孩子去了哪

譚又提及，2023年大年初一，蔡於巴黎工作，她致電鄺家的人找子女聊天，鄺家卻互相推卸稱：「唔知啲細路去咗邊度。」譚激動憶述蔡當時說：「而家喺香港得你哋4個照顧我對仔女，你哋都唔知喺邊，咁我對仔女係邊度啊！」最終蔡幾經辛苦，撥了幾通電話才知子女在鄺球處。辯方指，鄺家推卸是因為不想被蔡知道子女被帶了去見鄺球。

辯方指鄺港傑曾以妹稱呼蔡

辯方呈上多張相片，為蔡天鳳和鄺港傑的合照，或兩人和他人的合照。辯方提及其中一張日期顯示為2020年7月16日，相片寫上「Happy Bday to you Dear sis」，辯方問鄺港傑視蔡天鳳為「妹妹」，譚回應「當時係」。

【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿證供