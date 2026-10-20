前總督察葉文儀指警非法拘留及襲擊索償　曾指警員待她如黃絲暴徒

前女總督察葉文儀涉酒後在中大醫院鬧事，經審訊被裁定醉酒行為不檢，被判緩刑。該案審訊時，辯方曾指葉不滿警員的處理，更曾投訴被當如「黃絲暴徒」，她更曾不滿地說：「你吔咁樣對自己人。」



葉上周五（16日）入稟區域法院（DCPI3891/2026），指控警方在無合法理由的情況下非法監禁或拘留，以及毆打襲擊她，令其遭受人身傷害，現向警方及政府索償。入稟狀未有列明索償金額。



原告為葉文儀，被告為香港警務處及香港特區政府。

女被告葉文儀指警員非法拘留及襲擊索償。(朱棨新攝)

女被告葉文儀被裁定行為不檢罪成，被判緩刑，她現正等候上訴裁決。(朱棨新攝)

女被告葉文儀每次出庭都會穿上不同服飾。(朱棨新攝)

葉稱遭非法拘留及毆打

葉在入稟狀指，警方在2023年10月22日，在香港中文大學醫院內，無合法理由的情況下非法監禁或拘留，以及毆打襲擊她，令她遭受人身傷害，故向警方及政府就人身損害索償。

葉曾質疑警員待她如黃絲暴徒

該案審訊記錄顯示，葉涉在案發當日被指在醫院內襲擊其母。警員接報到場後，曾勸葉冷靜，惟葉不滿並說：「你吔咁樣樣對自己人。」又質疑警員對她如「黃絲暴徒。」現場一名軍裝男警曾回應說：「你似自己人咩，你而家似幫辦咩…..你有冇尊重自己，有冇尊重你職業，在我面前耍官威？」葉則指她很冷靜，又強調：「我唔係癲㗎！」她被指拒與到場警員合作，及當眾拉扯一名高級警司的褲袋。

葉已上訴正等候裁決

葉其後被裁定一項「醉酒時在公眾地方行為不檢」罪成，被判囚15天，緩刑兩年。葉不服定罪提出上訴，現正等候上訴裁決。